12:54, 27 Октябрь 2021 | GMT +6
Аида Балаева встретилась с Субрегиональным координатором Международной организации по миграции
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня прошла встреча министра информации и общественного развития РК Аиды Балаевой с Субрегиональным координатором Международной организации по миграции (МОМ) по Центральной Азии, главой Миссии в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Туркменистане Зейналом Гаджиевым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.
Встреча носила ознакомительный характер. Министр ознакомила с деятельностью ведомства, в том числе с проводимой работой в сфере диаспоральной политики.
З. Гаджиев отметил важную роль Казахстана в решении комплексной задачи по созданию современной системы управления миграцией.
Стороны обсудили приоритетные направления взаимодействия, в том числе по разрабатываемому проекту «Поддержка усилий Правительства РК по взаимодействию с зарубежными диаспорами».
По итогам встречи стороны проинформировали друг друга о текущих и планируемых мероприятиях и выразили готовность к сотрудничеству.