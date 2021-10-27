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    12:54, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    Аида Балаева встретилась с Субрегиональным координатором Международной организации по миграции

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня прошла встреча министра информации и общественного развития РК Аиды Балаевой с Субрегиональным координатором Международной организации по миграции (МОМ) по Центральной Азии, главой Миссии в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Туркменистане Зейналом Гаджиевым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

    Встреча носила ознакомительный характер. Министр ознакомила с деятельностью ведомства, в том числе с проводимой работой в сфере диаспоральной политики.

    З. Гаджиев отметил важную роль Казахстана в решении комплексной задачи по созданию современной системы управления миграцией.

    Стороны обсудили приоритетные направления взаимодействия, в том числе по разрабатываемому проекту «Поддержка усилий Правительства РК по взаимодействию с зарубежными диаспорами».

    По итогам встречи стороны проинформировали друг друга о текущих и планируемых мероприятиях и выразили готовность к сотрудничеству.


    Теги:
    Правительство Аида Балаева МИОР Интеграция и партнерство
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