Аида Балаева встретилась с руководителями СМИ
В мероприятии приняли участие руководители республиканских телеканалов, ведущих печатных изданий и крупнейших интернет-ресурсов.
Министр поздравила с предстоящим профессиональным праздником и отметила, что в этом году День работников СМИ проходит в год 30-летия Независимости Казахстана, что придает дате особую идеологическую значимость.
«Все больше журналистика играет социальную роль – вы проводите разъяснительную работу в социальной, религиозной, межнациональной, правовой сферах, повышаете грамотность населения и затягиваете все больше казахстанцев в орбиту соблюдения их собственных интересов, преференций и помощи. Многие эти блага гарантируются государством, но некоторые из них неизвестны широким слоям общества.
Все больше журналистов тесно работают с волонтерами, защитниками экологии, входят в группы общественного контроля, систематически занимаются медиацией в разных сферах.
Это автоматически делает государство более демократичным, заставляет госорганы обращать внимание на негативные тенденции и исправлять ошибки, работать более эффективно и оперативно», - сказала А. Балаева.
В ходе встречи состоялся конструктивный обмен мнениями, были подняты вопросы трансформации СМИ в условиях развития информационных технологий и перспективы отечественной журналистики.