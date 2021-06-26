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    17:00, 26 Июнь 2021 | GMT +6

    ​​Аида Балаева встретилась с руководителями СМИ

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Алматы в канун Дня работников средств массовой информации прошла встреча министра информации и общественного развития РК Аиды Балаевой с руководителями СМИ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    В мероприятии приняли участие руководители республиканских телеканалов, ведущих печатных изданий и крупнейших интернет-ресурсов.
    Министр поздравила с предстоящим профессиональным праздником и отметила, что в этом году День работников СМИ проходит в год 30-летия Независимости Казахстана, что придает дате особую идеологическую значимость.
    «Все больше журналистика играет социальную роль – вы проводите разъяснительную работу в социальной, религиозной, межнациональной, правовой сферах, повышаете грамотность населения и затягиваете все больше казахстанцев в орбиту соблюдения их собственных интересов, преференций и помощи. Многие эти блага гарантируются государством, но некоторые из них неизвестны широким слоям общества.
    Все больше журналистов тесно работают с волонтерами, защитниками экологии, входят в группы общественного контроля, систематически занимаются медиацией в разных сферах.
    Это автоматически делает государство более демократичным, заставляет госорганы обращать внимание на негативные тенденции и исправлять ошибки, работать более эффективно и оперативно», - сказала А. Балаева.
    В ходе встречи состоялся конструктивный обмен мнениями, были подняты вопросы трансформации СМИ в условиях развития информационных технологий и перспективы отечественной журналистики.


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