​​Аида Балаева встретилась с руководителями СМИ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Алматы в канун Дня работников средств массовой информации прошла встреча министра информации и общественного развития РК Аиды Балаевой с руководителями СМИ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В мероприятии приняли участие руководители республиканских телеканалов, ведущих печатных изданий и крупнейших интернет-ресурсов.

Министр поздравила с предстоящим профессиональным праздником и отметила, что в этом году День работников СМИ проходит в год 30-летия Независимости Казахстана, что придает дате особую идеологическую значимость.

«Все больше журналистика играет социальную роль – вы проводите разъяснительную работу в социальной, религиозной, межнациональной, правовой сферах, повышаете грамотность населения и затягиваете все больше казахстанцев в орбиту соблюдения их собственных интересов, преференций и помощи. Многие эти блага гарантируются государством, но некоторые из них неизвестны широким слоям общества.

Все больше журналистов тесно работают с волонтерами, защитниками экологии, входят в группы общественного контроля, систематически занимаются медиацией в разных сферах.

Это автоматически делает государство более демократичным, заставляет госорганы обращать внимание на негативные тенденции и исправлять ошибки, работать более эффективно и оперативно», - сказала А. Балаева.

В ходе встречи состоялся конструктивный обмен мнениями, были подняты вопросы трансформации СМИ в условиях развития информационных технологий и перспективы отечественной журналистики.

