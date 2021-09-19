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Аида Балаева встретилась с представителями казахских культурных центров Узбекистана

19 Сентября 2021, 15:51
Аида Балаева встретилась с представителями казахских культурных центров Узбекистана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 19 сентября, министр информации и общественного развития РК Аида Балаева в Ташкенте встретилась с представителями казахских культурных центров в Узбекистане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

В ходе встречи министр рассказала, что в недавно озвученном Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев инициировал разработку новой Концепции миграционной политики и в целом актуализировал вопросы, которые способны содействовать адаптации прибывающих на историческую Родину кандасов.

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Кроме того, она отметила, что ранее были значительно упрощены процедура и сроки оказания государственных услуг по выдаче этническим казахам соответствующих документов в получении гражданства РК, а также о предоставляемых квотах в вузах Казахстана для молодежи из числа кандасов.

Вместе с тем Аида Балаева подчеркнула о важности сохранения культуры и языка казахского народа. Так, напомним, в Узбекистане проживает одна из больших казахских сообществ в мире, и в прошлом году при поддержке министерств информации и общественного развития, иностранных дел Казахстана в столице этой страны был открыт Культурно-деловой дом «Abai Uii».

Во встрече с министром приняли участие видные представители казахской общественности Узбекистана, в том числе председатель республиканского казахского национального культурного центра С. Усенов, академик, профессор К. Сейданов и другие.

Встреча организована при содействии Посольства Республики Казахстан в Республике Узбекистан.

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