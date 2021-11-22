Аида Балаева встретилась с Послом Японии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития Аида Балаева встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в РК Д. Ямадой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР.

В ходе беседы обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества.

В свою очередь, посол проявил интерес в расширении двустороннего сотрудничества в рамках 30-летия со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Японией.

По итогам встречи стороны выразили намерения о дальнейшем развитии сотрудничества и укрепления взаимовыгодных отношений.