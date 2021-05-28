Аида Балаева встретилась с молодыми историками

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий и голода, в музейно-мемориальном комплексе «АЛЖИР» прошла встреча министра информации и общественного развития РК Аиды Балаевой с молодыми историками на тему «Историческое сознание - духовная основа Независимости». Были представлены результаты исследований по истории политических репрессий и голода в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На встрече присутствовали молодые ученые, члены государственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий, члены научно-исследовательских центров, сотрудники архива и музеев.

«Согласно концепции и плану мероприятий празднования 30-летия Независимости, месяц май проходит с тематикой «Национальное единство, мир и согласие», что придает особое значение в этом году 31 мая как Дню памяти жертв политических репрессий и голода», - отметила министр.

Аида Балаева напомнила, что именно решением Первого Президента РК — Елбасы Нурсултана Назарбаева ежегодно, начиная с 1997 года, в Казахстане 31 мая отмечается как День памяти жертв политических репрессий.

Министр подчеркнула, что сегодня в Казахстане есть возможность всесторонне изучить отдельные периоды нашей истории, и призвала молодое поколение историков создавать академические работы в этом направлении.

Участники встречи отметили, что с обретением Независимости появилась возможность объективно изучить историю, узнать настоящие факты и переосмыслить их.

В ходе мероприятия выступили депутат Мажилиса Парламента РК Елнур Бейсенбаев, ученые-историки Махаббат Козыбаева, Кайрат Батталов, Мухаммед Жылгелдинов, Халил Маслов и другие.

В ходе обсуждения Аида Балаева отметила, что изучение трагической истории казахского народа 20-30-х годов, раскрытие правды о преступлениях большевиков не должно рассматриваться как действие, направленное против какого-либо другого народа.

«Но история должна учить и предостерегать все народы от повторения трагических ошибок прошлого. Особенно мы должны научить подрастающее поколение истине нашей истории, какой бы горькой она ни была. Поэтому по поручению Президента создана государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий. Уверена, что теперь, изучив исторические документы, будет проведено достоверное исследование, основанное на фактических данных», сказала министр.