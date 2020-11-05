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Аида Балаева встретилась с митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром

5 Ноября 2020 19:45
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Аида Балаева встретилась с митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 5 ноября, состоялась встреча министра Аиды Балаевой с митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИОР РК.

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В ходе беседы министр отметила, что развитие конструктивных государственно-конфессиональных отношений является одним из важных направлений государственной политики. Особенно это касается религиозных объединений, формирующих духовные традиции и вносящих весомый вклад в укрепление мира и согласия.

Также она подчеркнула, что Православная церковь Казахстана выступает надежным партнером государства в формировании духовно-нравственной культуры, сохранении национальных ценностей и традиций в обществе, привитии молодежи чувства патриотизма.
Аида Балаева добавила, что Министерством информации и общественного развития строятся партнерские отношения с религиозными объединениями страны, в том числе с православной церковью.


Митрополит Александр отметил, что эффективные государственно-конфессиональные отношения в Казахстане способствуют устойчивому развитию религиозной ситуации в русле стабильности, а также обеспечивают единство и согласие в казахстанском обществе.
Стороны выразили намерение дальнейшего сотрудничества в продвижении принципов межконфессионального согласия и межрелигиозного диалога.


В завершение встречи министр поздравила с 25-летием возобновления деятельности одного из главных культурных и духовных памятников нашей страны – Вознесенского кафедрального собора в городе Алматы и пожелала мира, добра и благополучия.




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#Правительство РК   #Религия  
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