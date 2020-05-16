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Аида Балаева встретилась с главой Православной церкви Казахстана

16 Мая 2020, 08:33
Аида Балаева встретилась с главой Православной церкви Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 15 мая в рамках рабочей поездки в Алматы министр информации и общественного развития Аида Балаева провела встречу с главой Православной церкви Казахстана, митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Встреча состоялась в Вознесенском кафедральном соборе. Министр подробно ознакомилась с проведенными в нем широкомасштабными научно-реставрационными работами к 25-летию возвращения храма Православной церкви Казахстана.

Аида Балаева отметила личное активное участие митрополита Александра в поддержании мира и единства в стране, развитии межконфессионального и межэтнического согласия, укреплении семейных ценностей.

Отдельно она поблагодарила митрополита за предпринятые меры безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции:

«Я знаю, что вы одним из первых приняли все меры безопасности во всех храмах страны, отменили коллективные богослужения и разъяснили православным верующим введение вынужденных мер предосторожности для нераспространения коронавируса».

В свою очередь митрополит Александр проинформировал о деятельности Православной церкви в Казахстане, рассказал об осуществляемых церковью различных социально-благотворительных, духовно-просветительских и молодежных проектах.

В завершении встречи Аида Балаева выразила признательность митрополиту Александру за конструктивное взаимодействие с государством и партнерские отношения.


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