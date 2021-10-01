Аида Балаева встретилась с членами Общественного совета Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева встретилась с членами Общественного совета города Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации законодательных поправок, внесенных в Закон «Об общественных советах» в январе текущего года.

В своем выступлении Аида Балаева подчеркнула, что поправки закона об общественных советах стали очередным законодательным прорывом в повышении эффективности деятельности общественных советов.

«В начале этого года были внесены изменения в законодательство, регулирующее деятельность общественных советов. Это стало очередным законодательным прорывом в деле повышения эффективности деятельности общественных советов, которые приобрели за последние годы немалый опыт в деле обеспечения открытости и прозрачности деятельности государственных органов. Определились и прошли проверку боем приемы и способы обеспечения общественного контроля. Ваша работа постоянно и последовательно анализируется нашим министерством, обсуждается с самими общественниками, ее результаты периодически обнародуются на различных площадках государственных органов и институтов гражданского общества»,- сказала министр.

Аида Балаева также озвучила проводимую министерством работу по совершенствованию и координации деятельности общественных советов.

«Первое. Совместно с членами общественных советов были разработаны подзаконные акты: Типовое положение об Общественном совете, Правила организации и проведения общественного контроля, Рекомендации по составу общественных советов. Все эти нормативные акты были направлены в маслихаты, акиматы и непосредственно в общественные советы. Второе. Проведен ряд методических семинаров-тренингов по разъяснению основных положений законодательства. Третье. В 12 субъектах квазигосударственного сектора созданы общественные советы. В процессе создания Общественный совет фонда «Самрук Казына».

К настоящему времени в Казахстане действует 249 общественных советов, из них на республиканском уровне - 33, на местном уровне - 216 (на уровне областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента - 17, на уровне городов, районов - 199).

Четвертое. Совместно с Казахстанским институтом общественного развития «Рухани жаңғыру» и экспертным сообществом разрабатывается Национальный доклад об общественных советах. Знаю, что буквально вчера 30 сентября состоялось экспертное обсуждение проекта Доклада и некоторые из вас принимали участие в его обсуждении. Как вы знаете, в текущем году Доклад будет внесен Главе государства. Поэтому важно, чтобы он был достоверным и качественным, содержал конкретные рекомендации. Пятое. Для усиления механизмов обратной связи общественных советов с населением ведется работа по популяризации информационного портала «KAZKENES». Его посредством граждане смогут обратиться в общественные советы всех регионов страны», - отметила министр.

Напомним, в рамках исполнения поручения Главы государства, обозначенного в Послании народу Казахстана, в целях дальнейшего совершенствования и повышения эффективности деятельности общественных советов, обеспечения их открытости, независимости и автономности 3 января 2021 года был принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественных советов».

С 2016 года внедрен и успешно действует институт общественных советов, созданные в рамках реализации Плана нации «100 конкретных шагов», которые осуществляют свою деятельность на принципах независимости, автономности, самостоятельности и публичности.

В настоящее время 249 общественных советов непосредственно вовлечены в осуществление общественного в четырех формах: общественный мониторинг, общественная экспертиза, общественные слушание и заслушивание отчетов руководителей государственных органов.



