Аида Балаева: Вакцинация не просто актуальна, а чрезвычайно важна с точки зрения закрепления ее качества на законодательном уровне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева во время онлайн-встречи с экспертами и представителями общественности заявила о необходимости обсуждения введения обязательной вакцинации в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша встреча посвящена очередной актуальной проблеме, которая очень активно обсуждается в обществе. Речь идёт о некоторых пунктах проекта республиканского Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», касающиеся проведения профилактических прививок. Должна отметить, что мы выбрали эту тему не просто потому, что она актуальна, она чрезвычайно важна с точки зрения разъяснения и доведения до каждого гражданина очевидной необходимости закрепления этих мер на законодательном уровне», - сказала Аида Балаева во время обсуждения введения обязательной вакцинации в Казахстане.

По ее словам, достаточно сложно переоценить важность вакцинации, особенно в период, когда весь мир борется с пандемией коронавируса.

«Более того, с огромным нетерпением ждет положительных результатов разработки вакцины. В то же время есть и противники идеи, мнения которых нельзя абсолютно игнорировать. Ведь многие против не самой вакцинации, а ее качества. Новый Кодекс как раз и обуславливает все эти нюансы, вводя четкие механизмы ответственности, в том числе за некачественную вакцинацию», - отметила министр.

«Как видите, в этом вопросе необходима крайне выверенная политика, от успешной реализации которой зависит не только наше с вами здоровье, но и благополучие наших детей и внуков. По сути, это и есть залог здоровья будущего. Поэтому, для нас чрезвычайно важно выслушать различные мнения и, в первую очередь, мнения экспертов по ней. Убеждена, что сегодняшняя наша встреча найдет достойный ответ на все краеугольные вопросы, которые есть в обществе», - добавила она.