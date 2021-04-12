Аида Балаева: Вакцинация - единственный способ победить вирус

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева привилась вакциной от коронавируса. Об этом стало известно в ходе программы «3 вопроса Балаевой», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас мое настроение хорошее, нежелательных влияний не было, было немного больно, когда ввели укол. Я попросила инструкции у медицинских работников. В течение двух-трех дней нужно соблюдать все меры предосторожности», - рассказала в ходе программы Аида Балаева.

Вторую дозу вакцины министр получит через 21 день. Она уточнила, что привилась вакциной «Спутник V».

«Понятно, что казахстанская вакцина проходит третий этап испытаний. Чтобы не ждать, сегодня привилась российской вакциной «Спутник V», - сообщила глава МИОР.

«Я считаю, что вакцинация, как показывает исторический опыт, - единственный способ победить вирус. Понятно, что никто не поменял меры предосторожности после вакцинации (…) Чтобы вернуться к нормальной жизни, чтобы мы могли своих детей отправлять в школу, чтобы могли встречаться с нашими близкими, проводили мероприятия как семейного, так и государственного уровня, очень важно, чтобы у нас появился коллективный иммунитет», - добавила министр.

Полное видео программы «3 вопроса Балаевой» можно посмотреть здесь.