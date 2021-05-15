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    13:15, 15 Май 2021 | GMT +6

    Аида Балаева: В Казахстане очень много образцовых семей, являющихся примером для подражания

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем семьи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в Facebook главы МИОР.

    «Сегодня Международный День семьи. Наверное, семья – это самое дорогое и святое, что есть у каждого из нас.

    Благополучие и мир в каждой семье является отражением всего общества. Иногда нам кажется, что родить детей и зарабатывать на жизнь – базовые семейные ценности, но так ли это? Я считаю, что счастье и благополучие семьи зиждется на духовных традициях, взаимоуважении и понимании друг друга, положительной эмоции в семье. Уважение родителей друг к другу, отношение к окружающим формирует характер и мировоззрение детей. И в этом роль и влияние матери – особенные. Забота женщины о родителях, уважение к супругу, любовь к детям – это те ценности, которые передаются нашим народом из поколения в поколение и являются воплощением народного духа, нашим национальным генетическим кодом. То есть семейное воспитание - это повседневный труд и ответственность», - обозначила Аида Балаева.

    Она напомнила, что недавно начался очередной национальный конкурс «Мерейлі отбасы». Он стал по-настоящему народным проектом.

    «Несмотря на негативную статистику, которую зачастую подают некоторые СМИ, в нашей стране очень много образцовых семей, являющихся примером для подражания. И показателями этого являются такие различные проекты и конкурсы, как «Мерейлі отбасы».

    Уверена, что благополучное государство и развитое общество начинается с каждой семьи, где воспитываются образованные, интеллигентные и патриотичные люди, которые завтра будут управлять нашим государством. Поздравляю вас всех с большим праздником – Днем семьи. Желаю вам здоровья, счастья и благополучия!» - отметила министр.


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