Аида Балаева: Семья – это опора государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы сегодня отмечают День семьи. Министр информации и общественного развития Аида Балаева поздравила граждан нашей страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу Аиды Балаевой в сети Facebook.

«От всей души поздравляю всех с замечательным праздником - Днем семьи!

За короткое время этот день стал поистине общенародным праздником, ведь семья – это опора государства, суть и соль любого общества.

Можно с уверенностью говорить, что за 30 лет Независимости институт семьи в нашей стране развивается поступательно, государство уделяет этому направлению большое внимание. В нашем многонациональном, многоконфессиональном обществе, которое позволяет сохранять и развивать культуру и традиции каждой нации, есть уникальная ценность, общая для всех семей. Это единство и мир, толерантность и стабильность. Особенно важно это в воспитании молодого поколения.

Вчера мы наградили победителей Республиканского национального конкурса «Мерейлі отбасы». Это образцовые семьи, которые являются будущим нашей страны, воспитывающие будущих достойных граждан нашей страны.

С Днем семьи! Желаю всем здоровья, счастья и благополучия!», - сказала Аида Балаева.

Напомним, казахстанцы сегодня отмечают День семьи. Этот праздник был включен в перечень праздников нашей республики в 2013 году.



