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    11:46, 12 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Аида Балаева: Семья – это опора государства

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы сегодня отмечают День семьи. Министр информации и общественного развития Аида Балаева поздравила граждан нашей страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу Аиды Балаевой в сети Facebook.

    «От всей души поздравляю всех с замечательным праздником - Днем семьи!

    За короткое время этот день стал поистине общенародным праздником, ведь семья – это опора государства, суть и соль любого общества.

    Можно с уверенностью говорить, что за 30 лет Независимости институт семьи в нашей стране развивается поступательно, государство уделяет этому направлению большое внимание. В нашем многонациональном, многоконфессиональном обществе, которое позволяет сохранять и развивать культуру и традиции каждой нации, есть уникальная ценность, общая для всех семей. Это единство и мир, толерантность и стабильность. Особенно важно это в воспитании молодого поколения.

    Вчера мы наградили победителей Республиканского национального конкурса «Мерейлі отбасы». Это образцовые семьи, которые являются будущим нашей страны, воспитывающие будущих достойных граждан нашей страны.

    С Днем семьи! Желаю всем здоровья, счастья и благополучия!», - сказала Аида Балаева.

    Напомним, казахстанцы сегодня отмечают День семьи. Этот праздник был включен в перечень праздников нашей республики в 2013 году.



    Теги:
    День семьи Общество МИОР
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