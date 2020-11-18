Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Аида Балаева рассказала о новых проектах программы «Рухани жаңғыру»

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
18 Ноября 2020, 16:31
Аида Балаева рассказала о новых проектах программы «Рухани жаңғыру»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О новых проектах программы «Рухани жаңғыру» рассказала министр информации и общественного развития РК Аида Балаева на круглом столе в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы должны воспитывать не только духовно богатое поколение, но и конкурентоспособное. Потому что конкурентоспособность – главное условие для того, чтобы быть успешной нацией. И нужно повышать качество не отдельных людей, а всей нации в целом. Для этого в рамках программы «Рухани жаңғыру» реализуются проект «Ulttyq tárbıe» для формирования конкурентоспособного и всесторонне развитого молодого поколения и проект «Ақылды ұрпақ» по научным достижениям молодежи. Проектом «Қазақи тәрбие-таным» предусмотрены: увеличение количества читающей молодежи, формирование у нее высокоэстетичных вкусов, планирование свободного времени. Кроме того, предусмотрен комплекс мероприятий, которые направлены на информирование молодежи о востребованных специальностях, а также призывающих к экономии ресурсов и формированию новой экологической этики», – сказала А. Балаева.

По ее словам, эти проекты соответствуют поручению Главы государства об экологическом обучении и воспитании детей.

Также министр сообщила, что в этом году стартовали новые проекты, направленные на повышение сознательности каждого казахстанца и гражданской ответственности: «Еңбек – елдің мұраты», «Құқықтық мәдениет», «Үнем – қоғам қуаты», «Дәстүр мен ғұрып». В рамках проекта «Үнем – қоғам қуаты», направленного на развитие личной и профессиональной конкурентоспособности, предусмотрены такие цели, как повышение финансовой грамотности, самосовершенствование, формирование правильных норм поведения, развитие цифровой и медиаграмотности. Проектом «Дәстүр мен ғұрып» предусмотрены пропаганда народных обычаев и традиций, воспитание добропорядочности, ценностей, сопряженных с современными требованиями. Информационно-познавательные материалы о национальных традициях будут постоянно публиковаться на портале ruh.kz.


Сенат   Рухани жаңғыру   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Школам Уральска переданы новые автобусы
Школам Уральска переданы новые автобусы
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь