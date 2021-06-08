Аида Балаева рассказала о ключевых изменениях в сфере СМИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — Какие ключевые изменения произошли в развитии сферы информации, в интервью в преддверии профессионального праздника работников СМИ рассказала министр информации и общественного развития Аида Балаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sputnik Казахстан.

По словам Аиды Балаевой, главный принцип государственной политики сегодня – это стабильность, системность и преемственность.

«Моя задача продолжать начатые моими предшественниками проекты и новшества, предлагать свои, вписывающиеся в канву озвученных главой государства реформ, улучшать то, что есть позитивного, исправлять имеющиеся недостатки», - поделилась в интервью министр.

Ключевыми же изменениями А. Балаева назвала реформирование госинформзаказа, принятие новых законов в сфере информации и гражданского общества, проекты по обучению журналистов.

Одно из таких достижений, по ее словам, сокращение Казахстаном доли иностранного контента в эфире гостелеканалов.

«При этом все-таки выделю фронт работы, который мне кажется одним из самых важных и касается не только развития сферы информации, но имеет социальную составляющую и решает некоторые вопросы национальной безопасности. Если конкретнее, то до конца 2021 года в приграничных регионах Казахстана будут установлены 107 радиопередатчиков, что обеспечит вещание Qazaq radiosy и радио Шалқар. В результате более 400 сел приграничных территорий Туркестанской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей, где проживает более 630 тысяч человек, получат возможность слушать передачи отечественных радиоканалов. А в целом, в результате реализации Дорожной карты к 2025 году радиопрограммами будет охвачено до 95% населения, проживающего в приграничных регионах.

Учитывая, что много лет в этих регионах вещало лишь китайское, российское, узбекское радио, проект по обеспечению приграничных территорий отечественными радиосигналами является стратегически важным», - подчеркнула глава Мининформа.