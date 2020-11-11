Аида Балаева рассказала, какое влияние оказала пандемия на работу СМИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева рассказала, какое влияние оказала пандемия на работу СМИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, пандемия оказала свое влияние на информационную сферу. То есть уменьшилось количество рекламодателей, уменьшился объем выпуска. В такой ситуации многие средства массовой информации вынуждены были закрыться», - сказала Аида Балаева, открывая работу Astana Media Week 2020.

По словам министра, сегодня каждый час идет конкуренция за привлечение внимания читателей и зрителей.

«Поэтому каждый канал задумывается о создании качественного и интересного контента. Стараются активно работать через социальные сети. В этой связи наши СМИ демонстрируют высокую квалификацию и готовность к конкуренции. Поэтому я им желаю, чтобы они были всегда интересны для своей аудитории. Желаю им найти путь к сердцу своих зрителей путем подготовки интересных материалов!» - подчеркнула Аида Балаева

Ранее сообщалось, что в столице Казахстана стартовала Astana Media Week 2020.

Astana Media Week – ежегодное мероприятие, организуемое Министерством информации и общественного развития. Тема нынешнего года: «Работа с построением будущего».