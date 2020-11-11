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Аида Балаева рассказала, какое влияние оказала пандемия на работу СМИ

11 Ноября 2020 10:51
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Аида Балаева рассказала, какое влияние оказала пандемия на работу СМИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева рассказала, какое влияние оказала пандемия на работу СМИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целом, пандемия оказала свое влияние на информационную сферу. То есть уменьшилось количество рекламодателей, уменьшился объем выпуска. В такой ситуации многие средства массовой информации вынуждены были закрыться», - сказала Аида Балаева, открывая работу Astana Media Week 2020.

По словам министра, сегодня каждый час идет конкуренция за привлечение внимания читателей и зрителей.

«Поэтому каждый канал задумывается о создании качественного и интересного контента. Стараются активно работать через социальные сети. В этой связи наши СМИ демонстрируют высокую квалификацию и готовность к конкуренции. Поэтому я им желаю, чтобы они были всегда интересны для своей аудитории. Желаю им найти путь к сердцу своих зрителей путем подготовки интересных материалов!» - подчеркнула Аида Балаева

Ранее сообщалось, что в столице Казахстана стартовала Astana Media Week 2020.

Astana Media Week – ежегодное мероприятие, организуемое Министерством информации и общественного развития. Тема нынешнего года: «Работа с построением будущего».


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#Правительство РК   #СМИ  
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Автор:

Серик Сабеков

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