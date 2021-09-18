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    17:45, 18 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Аида Балаева провела встречу с творческой группой сериала «Коркыт Ата»

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития Аида Балаева в Алматы приняла участие во встрече с творческой группой, работающей над сериалом «Қорқыт ата», передает МИА «Казинформ».

    Напомним, договоренность о работе над сериалом была достигнута во время официального визита казахстанской делегации в Турцию в начале этого года.

    «Мы достигли ряда совместных договоренностей. Одна из них - производство сериалов об общих для тюркских людей исторических личностях. Қорқыт ата - одна из величайших фигур, личность, общая для всех тюркских народов, его жизненная история - общее наследие. Поэтому я надеюсь, что эта работа будет востребована не только у нашей аудитории, но и у зрителей из других стран. Мы пригласили к участию в этом проекте специалистов Турции, Азербайджана и Узбекистана. Мы ожидаем, что сможем наладить партнерские отношения. Соответствующие переговоры ведутся», - заявила на встрече со съемочной группой сериала министр А. Балаева.

    Во встрече в Алматы принимали участие председатель правления РТРК «Казахстан» Ляззат Танысбай, ученый-этнограф Тынысбек Коныратбаев, кинокритик Дарежан Омирбаев, литературный критик Алия Бопежанова, профессор КазНАИ им. Т. Жургенова Гульжан Наурызбекова, лауреат премии Казахстанской ассоциации журналистов Қайнар Олжай, искусствовед и профессор Сагатбек Калиев.


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