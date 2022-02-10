Аида Балаева провела встречу с общественностью в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы представители общественности вместе с заместителем руководителя администрации Аидой Балаевой обсудили ключевые вопросы, которые касались реализации различных госпрограмм, работы НПО, взаимодействия с общественностью, повышения качества коммуникации государственных органов, вовлечение общественности в реализацию ключевых инициатив Главы государства, а также применения государственного языка в различных сферах. Об этом передает МИА «Казинформ».

Одним из ключевых моментов стало обсуждение отношения общества к государственному языку. Требование знать его всем без исключения иногда вызывает у казахстанцев неоднозначную реакцию, отметили участники встречи.

По мнению лингвиста Анар Фазылжан, качественному функционированию языка препятствуют несколько факторов. Это невысокое качество контента на казахском языке, невладение им специалистами в различных сферах. Особого внимания требует применение латиницы. Необходимо внедрить единый стандарт, считает филолог.

По словам Анар Фазылжан, латинизация – один из глобальных процессов. Латинский шрифт, наряду с традиционной графикой, применяется в Китае, Азербайджане и других странах азиатского континента. Стране нужен новый закон «О государственном языке», в котором будет прописано, что знание госязыка – долг каждого гражданина, считает лингвист.

По мнению экспертов, общественность Алматы обеспокоена пассивностью неправительственного сектора. Более 22 тысяч НПО зарегистрировано в Казахстане. Однако активно работают лишь около 5 тысяч из них.

Как считает главный редактор газеты «Қазақ әдебиеті» Даурен Куат, НПО не проявляют инициативы в разъяснении молодежи действующих государственных программ.

Тема деятельности НПО была продолжена в стенах Казахского национального университета. Нужно налаживать конструктивный диалог с госорганами по всем направлениям, сказала Аида Балаева.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РК отметила, что предстоящие выборы в марте должны пройти при активном содействии общественных советов. При тесной работе с госорганами предложения общественности будут не только услышаны, но и реализованы, добавила Аида Балаева. На алматинских встречах предметом обсуждения стало и информационное пространство.

По словам участников, в отличие от традиционных СМИ, блогеры зачастую выражают лишь собственное мнение, а порой публикуют непроверенную информацию. Это вводит в заблуждение подписчиков. Требует нового подхода и телевизионный контент от аутсорсинговых компаний. Все предложения и идеи, высказанные на встрече, будут изучены, и самые конструктивные из них будут реализованы.