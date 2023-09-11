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    16:40, 11 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Аида Балаева прокомментировала вопрос ношения хиджаба в школах

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева на личной странице в Facebook высказалась о ношении хиджабов в школах Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Министр отметила, что в настоящее время вновь актуализировались вопросы ношения религиозной одежды в школах.

    «Казахстан является светским государством, которое, согласно Конституции РК, отделено от религии. При этом государство гарантирует свободу вероисповедания», - написала Аида Балаева.

    По словам министра, все вопросы государственной политики регулируются гражданским законодательством, а не религиозными нормами. И нормативные акты требуют соблюдать стандарты ношения школьной формы.

    «Опять-таки, возвращаясь к Конституции РК, задача школы – гарантировать и обеспечивать гражданам страны качественное образование. Полагаю, что, получив хорошее образование, уже во взрослой жизни казахстанцы самостоятельно определятся в выборе религии и в выборе религиозной одежды», - заключила министр.


    Теги:
    Религия Общество Образование школа
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