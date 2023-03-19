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Аида Балаева проголосовала на выборах

Автор:  
Арайлым Мұрат
19 Марта 2023, 14:12
Аида Балаева проголосовала на выборах

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя Администрации Президента Аида Балаева проголосовала на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ожидания от выборов самые лучшие, поскольку идет большая перезагрузка политической системы. Мы сегодня видим, что впервые за долгие годы выборы в Мажилис проходят по смешанной системе и это способствовало активизации всех политических партий. Мы видим политическую конкуренцию между ними, активность гражданского общества, в том числе гражданских активистов, которые не просто наблюдают, но и участвуют в выборном процессе. Поэтому это будет способствовать формированию профессионального Парламента, где будут действительно большие профессионалы и это будет способствовать разработке качественных законов, которые будут влиять на жизнь наших граждан», - сказала Аида Балаева журналистам.

Она также подчеркнула, что мы становимся свидетелями реализации реформ Главы государства.


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