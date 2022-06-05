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    07:29, 05 Июнь 2022 | GMT +6

    Аида Балаева проголосовала на референдуме

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Одной из первых на республиканском референдуме проголосовала заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева, передает корреспондент МИА «КАЗИНФОРМ».

    Аида Балаева проголосовала на избирательном участке №111, расположенном в здании Национальной библиотеки РК.

    «Я хотела увидеть активность избирателей, поскольку практически в период агитационной работы и в целом , если наблюдать реакцию в социальных сетях , мы видели огромную поддержку в целом референдума, желание прийти и проголосовать. Сегодня я воочию

    хотела убедиться, насколько это правда. Отрадно, что с утра избирательные участки активно начинают принимать людей. Люди в очень хорошем настроении», - сказала журналистам Аида Балаева.

    Здесь же, чуть раньше, в 07:08 утра проголосовал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.

    В стране задействовано 10 013 участков для голосования. В список граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме, вошло 11 млн 722 тыс. 536 человек. Кроме того, Министерством иностранных дел РК создано 65 участковых комиссий референдума в 52 государствах. В них могут проголосовать около 11 350 граждан Казахстана, находящихся за рубежом.


    Теги:
    Общество Аида Балаева Референдум
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