Аида Балаева проголосовала на референдуме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Одной из первых на республиканском референдуме проголосовала заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева, передает корреспондент МИА «КАЗИНФОРМ».

Аида Балаева проголосовала на избирательном участке №111, расположенном в здании Национальной библиотеки РК.

«Я хотела увидеть активность избирателей, поскольку практически в период агитационной работы и в целом , если наблюдать реакцию в социальных сетях , мы видели огромную поддержку в целом референдума, желание прийти и проголосовать. Сегодня я воочию

хотела убедиться, насколько это правда. Отрадно, что с утра избирательные участки активно начинают принимать людей. Люди в очень хорошем настроении», - сказала журналистам Аида Балаева.

Здесь же, чуть раньше, в 07:08 утра проголосовал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.

В стране задействовано 10 013 участков для голосования. В список граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме, вошло 11 млн 722 тыс. 536 человек. Кроме того, Министерством иностранных дел РК создано 65 участковых комиссий референдума в 52 государствах. В них могут проголосовать около 11 350 граждан Казахстана, находящихся за рубежом.