РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:00, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    Аида Балаева: Профессиональная журналистика – ремесло для избранных

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — Как в Казахстане решится проблема невысокой квалификации отечественных медийных кадров и какие изменения планируются в работе СМИ в перспективе, рассказала министр информации и общественного развития Аида Балаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sputnik Казахстан.

    «Последние годы профессиональные СМИ не только в Казахстане, но и во многих других странах, что уж скрывать, оказались на обочине. Эта невостребованность бросалась в глаза и вызывала недоумение, в том числе и у самих журналистов. Журналисты были вынуждены оставлять профессию и уходить в другие сферы – фриланс разного рода, пиар, блогерство. Я много раз говорила и повторюсь еще раз: профессиональная журналистика – ремесло для избранных, неравнодушных, смелых и сильных людей. И мы обязаны вернуть ей статус одной из самых уважаемых профессий», - сказала А. Балаева.

    По словам, министра информации и общественного развития Аиды Балаевой, на текущий момент принимается ряд мер, среди которых повышение уровня выпускников профильных факультетов, повышение квалификации работающих кадров и развитие отраслевой и региональной журналистики.

    «Сейчас, несмотря на некоторые сложности, вызванные пандемией, мы тесно взаимодействуем с профильными вузами (с Евразийским национальным университетом имени Л.Н. Гумилева, Казахским национальным университетом имени аль-Фараби, Международным университетом информационных технологий, Казахским национальным медицинским университетом имени С.Д. Асфендиярова): даем возможность студентам проходить практику в лучших редакциях страны, проводим семинары с корифеями отечественной и зарубежной журналистики из Турции, Великобритании, России.

    С начала года уже проведено три обучающих курса по медицинской, религиозной и экологической журналистике с общим охватом около 4 000 участников со всех регионов страны.

    Это долгосрочные проекты, которые будут расширяться и усовершенствоваться», - подытожила министр.


    Теги:
    СМИ
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:12
    В каких регионах Казахстана стартовал отопительный сезон
    Сегодня, 13:54
    Казахстанская гимнастка Виктория Бутолина выиграла бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 13:51
    Нет гарантии, что отпечатки пальцев казахстанцев не окажутся в руках злоумышленников — эксперт
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!