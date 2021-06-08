Аида Балаева: Профессиональная журналистика – ремесло для избранных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — Как в Казахстане решится проблема невысокой квалификации отечественных медийных кадров и какие изменения планируются в работе СМИ в перспективе, рассказала министр информации и общественного развития Аида Балаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sputnik Казахстан.

«Последние годы профессиональные СМИ не только в Казахстане, но и во многих других странах, что уж скрывать, оказались на обочине. Эта невостребованность бросалась в глаза и вызывала недоумение, в том числе и у самих журналистов. Журналисты были вынуждены оставлять профессию и уходить в другие сферы – фриланс разного рода, пиар, блогерство. Я много раз говорила и повторюсь еще раз: профессиональная журналистика – ремесло для избранных, неравнодушных, смелых и сильных людей. И мы обязаны вернуть ей статус одной из самых уважаемых профессий», - сказала А. Балаева.

По словам, министра информации и общественного развития Аиды Балаевой, на текущий момент принимается ряд мер, среди которых повышение уровня выпускников профильных факультетов, повышение квалификации работающих кадров и развитие отраслевой и региональной журналистики.

«Сейчас, несмотря на некоторые сложности, вызванные пандемией, мы тесно взаимодействуем с профильными вузами (с Евразийским национальным университетом имени Л.Н. Гумилева, Казахским национальным университетом имени аль-Фараби, Международным университетом информационных технологий, Казахским национальным медицинским университетом имени С.Д. Асфендиярова): даем возможность студентам проходить практику в лучших редакциях страны, проводим семинары с корифеями отечественной и зарубежной журналистики из Турции, Великобритании, России.

С начала года уже проведено три обучающих курса по медицинской, религиозной и экологической журналистике с общим охватом около 4 000 участников со всех регионов страны.

Это долгосрочные проекты, которые будут расширяться и усовершенствоваться», - подытожила министр.