Аида Балаева призвала тюркские страны поддержать инициативы Казахстана

Министр культуры и информации РК Аида Балаева предложила принять участие в сохранении общетюркского культурного наследия в Казахстане в ходе выступления на первом заседании Совета Фонда тюркской культуры и наследия в Баку, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

- Фонд тюркской культуры и наследия является связующим звеном, для которого главенствующую роль играет взаимопомощь, единство, согласие. Несомненно, Фонд сближает наши культуры и является площадкой для консолидации специалистов, ученых, творческой интеллигенции наших стран, - отметила министр.

Аида Балаева обратила внимание на то, что в июне при поддержке Фонда в Казахстане планируется проведение научно-практической конференции на тему «Духовные ценности и культурное наследие тюркских народов», посвященной 20-летию внесения памятника наскальной живописи «Таңбалы» в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

- В связи с тем, что мероприятие состоится в Государственном историко-культурном и природном музее-заповеднике «Таңбалы», у участников конференции также будет возможность увидеть уникальные петроглифы, - добавила она.

Глава МКИ предложила Фонду принять участие в сохранении найденного в 2015 году на территории Казахстана дворца тюргешского султана в городище Кулан, декорированного изящными узорами из глинобита. Учитывая сложность сохранения памятников, она призвала подключиться Фонду в работу по снятию копий этих декоративных узоров.

Министр выразила надежду на поддержку инициативы Казахстана по сохранению объекта в столице Сирии.

- С поддержки Фонда также надеемся на содействие в сохранении историко-культурного центра аль-Фараби в Дамаске, - сказала А. Балаева, подчеркнув его значимость для тюркского мира.

Акцентируя внимание на подготовке Фондом «Конвенции об охране тюркского культурного наследия», Аида Балаева сказала: «Я уверена, что этот документ станет значимым инструментом в сохранении историко-культурного наследия тюркских народов и будет способствовать увеличению числа тюркского наследия в мире».

Отметим, в штаб-квартире Фонда в Баку прошло первое заседание Совета организации, на котором были представлены стратегические направления организации. В повестку дня также вошли задачи, поставленные перед Фондом в соответствии с программой TURKTIME и «Видение Тюркского мира – 2040», план действий организации на 2024 и 2025 годы, подготовка Конвенции о Тюркском культурном наследии и другие вопросы, поставленные главами тюркских стран в рамках X Саммита Организации тюркских государств, состоявшегося 3 ноября 2023 года в Астане.

В заседании приняли участие министры культуры стран-членов организации и заместители министров, а также руководители и представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане.