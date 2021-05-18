Аида Балаева пригласила кинокритиков к сотрудничеству

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялась встреча министра информации и общественного развития РК Аиды Балаевой с кинокритиками. Она рассказала, что Министерство прорабатывает вопрос о сметном финансировании сериальной продукции и планирует изменить правила распределения государственного информационного заказа с целью селекции продакшенов по критерию профессиональности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Как показывает иностранный опыт, прежде всего, Турции, где мы недавно побывали, - лишь консолидация всех участников киносериальной производственной цепи - от сценариста и режиссера до критика-рецензента - способно дать эффект в аспектах повышения качества и идеологической содержательности телесериалов. То есть без активного включения в эти процессы института кинокритиков казахстанские сериалы так и будут оставаться на культурной периферии, удовлетворяя лишь самые непритязательные вкусы», - отметила министр.

Во время встречи кинокритики высказали ряд своих предложений и мнения по сфере развития киносериальной индустрии в Казахстан.

Аида Балаева: «Министерство информации и общественного развития приглашает вас к сотрудничеству, главная цель которого - повышение качества профессионального исполнения и идеологического содержания телесериалов».

В завершение встречи министр подчеркнула, что Министерство открыто к любым конструктивным предложениям и пожеланиям по вопросу развития сферы телесериальной продукции.