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    20:30, 17 Май 2021 | GMT +6

    Аида Балаева пригласила кинокритиков к сотрудничеству

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялась встреча министра информации и общественного развития РК Аиды Балаевой с кинокритиками. Она рассказала, что Министерство прорабатывает вопрос о сметном финансировании сериальной продукции и планирует изменить правила распределения государственного информационного заказа с целью селекции продакшенов по критерию профессиональности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Как показывает иностранный опыт, прежде всего, Турции, где мы недавно побывали, - лишь консолидация всех участников киносериальной производственной цепи - от сценариста и режиссера до критика-рецензента - способно дать эффект в аспектах повышения качества и идеологической содержательности телесериалов. То есть без активного включения в эти процессы института кинокритиков казахстанские сериалы так и будут оставаться на культурной периферии, удовлетворяя лишь самые непритязательные вкусы», - отметила министр.


    Во время встречи кинокритики высказали ряд своих предложений и мнения по сфере развития киносериальной индустрии в Казахстан.

    Аида Балаева: «Министерство информации и общественного развития приглашает вас к сотрудничеству, главная цель которого - повышение качества профессионального исполнения и идеологического содержания телесериалов».

    В завершение встречи министр подчеркнула, что Министерство открыто к любым конструктивным предложениям и пожеланиям по вопросу развития сферы телесериальной продукции.


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