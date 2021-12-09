Аида Балаева предложила провести тематическую неделю о работе общественных советов в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прошло очередное заседание Общественного совета в сфере информации и общественного развития с участием всех активных членов, а также представителей НПО, руководителей подведомственных организаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

Повестка дня заседания под председательством Дархана Мынбая и с участием министра информации и общественного развития Аиды Балаевой была посвящена вопросам национального проекта «Ұлттық рухани жаңғыру», а также Плана мероприятий по празднованию 30-летия Независимости Казахстана.

О ходе реализации основных трёх направлений национального проекта «Ұлттық рухани жаңғыру», который включает 21 показатель и 66 крупных мероприятий, отчитался директор Департамента координации программы «Рухани жаңғыру» У. Тналиев.

В свою очередь, председатель Комитета по делам гражданского общества М. Кожахмет проинформировал членов Общественного совета о реализации 75-ти из 101 запланированных мероприятий празднования 30-летия Независимости Казахстана.

«Реализация остальных мероприятий будет осуществлена в установленные сроки до конца декабря, согласно республиканскому плану и событийному ряду», - сказал М. Кожахмет.

Члены общественного совета поддержали идею министра А. Балаевой по проведению тематической недели общественных советов в 2022 году с участием представителей гражданского общества. Так, Дархан Мынбай отметил актуальность данной идеи. Он подчеркнул, что уполномоченным центральным государственным органом по деятельности общественных советов является Министерство информации и общественного развития.

По словам министра А. Балаевой, это актуально как для подведения предварительных итогов этого важного института гражданского общества, так и для выработки подходов по дальнейшему совершенствованию их деятельности в Казахстане.

В целом, по итогам заседания членами Общественного совета выработаны рекомендации, которые будут учтены в проводимой работе ведомства.

Очередное заседание Общественного совета планируется провести в первом квартале 2022 года.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, заседание прошло в онлайн-формате посредством «ZOOM».