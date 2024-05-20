Аида Балаева предложила основать международную литературную премию имени Фраги

Международная организация тюркской культуры объявила 2024-й Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира Махтумкули Фраги, а его юбилей был включен в список знаменательных дат, празднуемых совместно с ЮНЕСКО в 2024-2025 годах. В Туркменистане прошла международная конференция, приуроченная к 300-летию со дня рождения мыслителя Махтумкули Фраги, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

Наряду с министрами культуры 20 стран в ней приняла участие министр культуры и информации Аида Балаева.

— Сегодня мы видим, как динамично развиваются наши отношения и ведется взаимная созидательная работа в культурно-гуманитарной сфере. Несомненно, это все благодаря усилиям и личным доверительным, дружеским связям лидеров двух стран. Богатейшее наследие Махтумкули Фраги приобретает еще большее значение для наших народов. Как символ и залог дружбы, уважения казахского народа к поэту и в его лице ко всему братскому туркменскому народу, в столице нашей страны проводятся все необходимые работы по установлению памятника выдающемуся мыслителю, — сказала министр, предложив основать международную литературную премию имени Фраги.

Аида Балаева призвала коллег пропагандировать творчество таких личностей на системной основе, и через их творчество интегрироваться в общемировое культурное пространство.