Аида Балаева поздравила работников СМИ с профессиональным праздником

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева поздравила работников СМИ и всех причастных к сфере информации с профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые работники средств массовой информации! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником! Подчеркну, что обращаюсь не только к журналистам, но и ко всем людям, причастным к сфере информации. Уверена, что ваша миссия гораздо шире простого информирования населения, которое является лишь одной из сторон многогранной профессии. Народ прислушивается к профессиональным журналистам и доверяет вам, потому что вы поднимаете целый ряд волнующих общество вопросов, которые касаются социального благополучия, улучшения эффективности государственного управления, национальной безопасности, межнационального согласия», - сказала Аида Балаева.

Как отметила министр, в год 30-летия Независимости уже можно оглянуться назад и оценить, как развивались отечественные СМИ, с чем пришли к знаменательному юбилею.

«На наших глазах казахстанская медиасфера зарождалась, развивалась, превращалась в ключевой общественный кластер, участвующий во многих государственных процессах. Считаю, что благодаря вашей гражданской позиции и профессиональной настойчивости, сегодня успешно реализуется и наша общая задача – концепция «слышащего государства», инициированная Президентом нашей страны. Наверное, не ошибусь, если скажу, что каждый из вас в течение всей карьеры пишет свою историю Казахстана и нашего народа. Пусть этот труд будет оценён современниками и потомками. Выражаю вам глубокую благодарность за преданность профессии и желаю вам крепкого здоровья, профессиональных успехов, благополучия и семейного счастья!» - сказала Аида Балаева.