Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем семьи

Этот праздник учрежден ООН, чтобы привлечь внимание к вопросам, которые касаются благополучия, заботы, поддержки, любови и будущего детей.

— Сегодня в Казахстане живут 6,2 миллиона семей. Для государства поддержка семьи — не просто приоритет, а основа устойчивого развития. В нашей стране защищают материнство и детство, создаются условия для достойной жизни, безопасности и стабильности. Особое внимание уделяется молодым парам, только вступающим в брак — им нужна поддержка, знания, уверенность. Совершенствуется законодательство, направленное на защиту женщин и детей. Поддержка выражается не только в словах — это и социальные пособия, и выплаты по уходу за ребенком. Существует сеть Центров поддержки семьи, которых в стране уже 112. Эти центры помогают решать жизненные вопросы, оказывают психологическую, юридическую и социальную помощь, — говорится в сообщении А. Балаевой.

По словам министра, семья — это не просто ячейка общества. Это место, где нас любят, понимают, принимают. Именно здесь формируется наш характер, закладываются ценности и мечты. Когда сильна семья — крепко и государство.

— Спасибо каждому, кто с любовью растит детей, кто бережно хранит семейные традиции и передает их дальше. Вы — опора нашей страны. От всей души желаю вашим семьям мира, здоровья, тепла и взаимной поддержки. Пусть дома будут наполнены светом, доверием и радостью! — поздравила А. Балаева казахстанцев.

В честь праздника стартовал прием заявок на Национальный конкурс «Мерейлі отбасы», который ежегодно отмечает казахстанские семьи, служащие примером любви, согласия и верности традициям. Участвовать могут семьи из всех регионов страны.

Кроме того, в социальных сетях начался онлайн-челлендж, посвященный Дню семьи. Жителей страны приглашают делиться теплыми фотографиями, семейными историями и традициями с хештегами #отбасыкүні2025 и #деньсемьи2025.