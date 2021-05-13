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    10:48, 13 Май 2021 | GMT +6

    Аида Балаева поздравила казахстанцев с праздником Ораза айт

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития Аида Балаева поздравила казахстанцев с праздником Ораза айт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на публикацию министра в Facebook.

    «Искренне поздравляю вас со священным праздником Ораза айт!

    Этот праздник завершает важный для казахстанского общества месяц Рамазан, когда особенно ярко проявляются исконные ценности ислама, призывающие людей к сдержанности, скромности, благородным делам и духовному обновлению.

    В период Ораза айта мусульмане оказывают поддержку нуждающимся и совершают благие поступки. Этот знаменательный праздник способствует укреплению дружбы и сплоченности нашего народа.

    К сожалению, в этом году Ораза айт второй раз подряд проходит в условиях пандемии. Поэтому, чтобы победить опасную инфекцию, нам необходимо сплотиться и проявить терпение, дисциплину и выносливость.

    Желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в работе.

    С праздником Ораза айт!» – говорится в поздравлении.


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