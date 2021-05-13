НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития Аида Балаева поздравила казахстанцев с праздником Ораза айт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на публикацию министра в Facebook.

«Искренне поздравляю вас со священным праздником Ораза айт!

Этот праздник завершает важный для казахстанского общества месяц Рамазан, когда особенно ярко проявляются исконные ценности ислама, призывающие людей к сдержанности, скромности, благородным делам и духовному обновлению.

В период Ораза айта мусульмане оказывают поддержку нуждающимся и совершают благие поступки. Этот знаменательный праздник способствует укреплению дружбы и сплоченности нашего народа.

К сожалению, в этом году Ораза айт второй раз подряд проходит в условиях пандемии. Поэтому, чтобы победить опасную инфекцию, нам необходимо сплотиться и проявить терпение, дисциплину и выносливость.

Желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в работе.

С праздником Ораза айт!» – говорится в поздравлении.