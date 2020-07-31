НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева поздравила казахстанцев с праздником Курбан айт, передает МИА «Казинформ».

Как отметила Аида Балаева, последние месяцы сильно изменили жизнь казахстанцев. Самыми важными стали здоровье, самочувствие близких, радость общения.

Она напомнила о соблюдении санитарных норм - воздержании от походов в гости, максимальном сокращении контактов с людьми.

«Изменилось многое, но главные ценности остаются незыблемыми – это любовь и взаимопонимание, доброжелательность и дружелюбие. Желаю всем мирного неба над головой, здоровья и благополучия. Курбан айт кутты болсын!», - написала министр информации и общественного развития РК Аида Балаева на своей странице в Facebook.