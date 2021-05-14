Аида Балаева посетила с рабочим визитом Костанайскую область
Министр отметила, что сегодняшнее мероприятие в Костанайской области проходит в год 30-летия Независимости Казахстана и имеет особое значение.
Она вручила ветеранам, а также ряду действующих работников Костанайской областной дирекции радио и телевидения почетные грамоты и благодарственные письма.
«Создание современной инфраструктуры телерадиовещания — одна из основных задач нашего министерства и национального оператора «Казтелерадио», — сказала министр.
Она отметила, что в условиях пандемии цифровой мир ускоряется еще быстрее, а это значит, что компания должна оставаться в тренде и продолжать развитие.
Кроме того, в ходе рабочей поездки А. Балаева встретилась с главными редакторами СМИ Костанайской области, ознакомилась с работой регионального Молодежного центра.