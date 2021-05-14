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    18:11, 13 Май 2021 | GMT +6

    Аида Балаева посетила с рабочим визитом Костанайскую область

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития Аида Балаева и аким Костанайской области Архимед Мухамбетов приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 60-летию Костанайской областной дирекции радио и телевидения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Министр отметила, что сегодняшнее мероприятие в Костанайской области проходит в год 30-летия Независимости Казахстана и имеет особое значение.

    Она вручила ветеранам, а также ряду действующих работников Костанайской областной дирекции радио и телевидения почетные грамоты и благодарственные письма.

    «Создание современной инфраструктуры телерадиовещания — одна из основных задач нашего министерства и национального оператора «Казтелерадио», — сказала министр.

    Она отметила, что в условиях пандемии цифровой мир ускоряется еще быстрее, а это значит, что компания должна оставаться в тренде и продолжать развитие.

    Кроме того, в ходе рабочей поездки А. Балаева встретилась с главными редакторами СМИ Костанайской области, ознакомилась с работой регионального Молодежного центра.


    Теги:
    Правительство РК 30 лет Независимости Костанайская область СМИ
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