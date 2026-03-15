Аида Балаева отметила высокую активность граждан на референдуме

Голосование прошло на избирательном участке № 129, организованном в здании Национальной академической библиотеки Республики Казахстан.

Комментируя значимость события, Аида Балаева подчеркнула, что референдум является важнейшим этапом в дальнейшем развитии страны и укреплении государственности.

— Каждая нация, каждая страна ищет свой собственный путь развития, и Казахстан — не исключение. Принятие народной Конституции — это шаг к построению справедливого и прогрессивного Казахстана. Я очень надеюсь, что казахстанцы сделают правильный выбор, — заявила заместитель Премьер‑министра.

Министр культуры и информации также отметила высокую гражданскую активность жителей республики в день проведения референдума. По ее словам, с раннего утра наблюдается значительная вовлеченность избирателей, что, по мнению Аиды Балаевой, свидетельствует о формировании открытого общества, росте политической культуры и ответственном отношении граждан к будущему государства.

— Мы с утра ведем мониторинг информационного поля, и очень отрадно видеть большую активность населения в участии в референдуме. Это говорит о том, что в Казахстане сформировалось открытое общество с высокой политической культурой и осязаемой гражданской ответственностью. Нет равнодушия, есть осознанная ответственность за нашу любимую страну. Думаю, это конкретный результат политических реформ, которые глава государства с 2019 года последовательно реализует в интересах справедливого и прогрессивного развития Казахстана, — подчеркнула Аида Балаева.

Отметим, что избирательные участки для голосования открыты с 7:00 до 20:00 по времени Астаны.