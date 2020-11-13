Аида Балаева открыла церемонию награждения национальной премии «Уркер»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева открыла онлайн-церемонию награждения национальной премии в области печатной, радио- и интернет-журналистики «Уркер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Осознавая важность журналистского вклада в обеспечение стабильности в сложный период пандемии, мы не смогли не отметить достойнейших из вас», - сказала Аида Балаева.

Министр подчеркнула, что в сложный для всех период журналисты ежедневно рисковали жизнью и здоровьем, но своевременно доносили до людей достоверную информацию и продолжают это делать.

«Сегодняшняя церемония награждения проводится в онлайн-формате, но тем не менее вся страна в прямом эфире сможет увидеть чествование победителей. Необходимо отметить, что новый формат нам дает даже больше возможностей. Об этом говорит тот факт, что за два дня проведения Astana Media Week 2020 панельные сессии смотрели 25 тыс. пользователей через сайт Astana Media Week и около 10 тыс. пользователей через социальные сети. В среднем одну панельную сессию посетило около 2500 участников. Естественно, при организации оффлайн-сессий мы не смогли бы вместить такое количество зрителей в залах», - добавила Аила Балаева.

Также, по словам главы МИОР, расширилась и география участников, просмотры зафиксированы из 16 стран мира, при этом трансляции активно смотрели наши соседи.

Ранее, в преддверии торжественной церемонии награждения, члены жюри объявили номинантов премии «УРКЕР - 2020» в области печатной, радио, интернет-журналистики, организованной Министерством информации и общественного развития РК.

В этом году конкурс проходит по 11 номинациям, в адрес организаторов поступило 470 заявок от участников. Заявки на соискание премии можно было отправить со 2 октября до 5 ноября 2020 года.

1. Лучшая фотография года:

Алтынбек Қартабай, газета «Арай»

Ернар Алмабек, Massaget.kz

Руслан Мазунин, независимый фотограф

Сәкен Ділдахмет, Независимый экологический обозреватель

2. Лучший репортаж года:

Айгерим Таубай, ИА «Sputnik Қазақстан»

Айнаш Есалиева, газета «Egemen Qazaqstan»

Нұрсұлтан Мықтыбаев, портал Kyzylorda-news.kz

Данияр Адилбеков, портал Informburo.kz

3. Лучший аналитический материал года:

Кайрат Жандыбаев, портал Strategy2050.kz

Нұрлан Оразғалиев, газета «Айқын»

Есімжан Нақтыбайұлы, портал Inbusiness.kz

Гүлім Еркінбек, портал BariBar.kz

4. Лучшее журналистское расследование года:

Дархан Нурумбетова, портал BaigeNews.kz

Елена Брицкая, Юрий Масанов, портал Informburo.kz

Михаил Козачков, газета «Время»

Дина Имамбаева, журнал «Ақиқат»

5. Лучшее интервью года:

Зарина Ахматова, портал HOLA News

Еркебұлан Нұрекеш, газета «Айқын»

Гульбаршын Сабаева, газета «Egemen Qazaqstan»

Айгерим Фазыл, портал Tengrinews

6. Лучший познавательный материал года:

Азамат Әбілұлы, газета «Egemen Qazaqstan»

Тимур Ниталиев, ИА Sputnik Казахстан

Еңлік Сақтан, портал BariBar.kz

Динара Насыр, портал Жайық пресс

7. Лучший проект на радиостанции:

Программа «Эфирде 102 FM» теле-радио, радиостанция «Atyray»

Программа «Бизнес Start», радиостанция «Жаңа FM»

Программа «Сәтті күн», радиостанция «Жаңа FM»

Программа «Өмірдің өзі», радиостанция «Halyk radiosy»

8. Лучший новостной портал года:

портал BAQ.kz

портал LS Aqparat

портал TengriNews

портал BaigeNews.kz

9. Лучшая газета года:

Газета «Курсив»

Газета «AQ JOL»

Газета «Túrkistan»

Газета «Жас алаш»

10. Лучший журнал года:

Журнал «Ақылдым»

Журнал «Мұқағали»

Журнал «Akyl-kenes»

Журнал «Жұлдыз»

11. Номинация им. Шерхана Муртазы:

Қайнар Олжай

Сәрсенбай Қали

Еркін Қыдыр

Думан Бықай

Организаторы национальной премии: Министерство информации и общественного развития РК и корпоративный фонд «Медиа дамыту қоры».