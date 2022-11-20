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Аида Балаева отдала свой голос на выборах Президента РК

20 Ноября 2022, 15:59
Аида Балаева отдала свой голос на выборах Президента РК
20 Ноября 2022, 15:59

Аида Балаева отдала свой голос на выборах Президента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева отдала свой голос на выборах Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аида Балаева проголосовала на избирательном участке №111, который расположен в здании Национальной библиотеки РК.

«Сегодня граждане проявляют активность, отдают свой голос. Наше будущее напрямую зависит от проводимой политики Главы государства, поэтому свой выбор сегодня сделают неравнодушные к будущему нашей страны граждане. Я тоже одна из них и я сделала свой выбор», - сказала заместитель руководителя Администрации Президента РК.

Аида Балаева отметила, что самое главное - мир в стране и его стабильное развитие.

«Хочется, чтобы успешно были реализованы реформы кандидата, который одержит победу на выборах, то есть, Президента. Хочется, чтобы надежды народа оправдались. Позитивные изменения зависят от Главы государства, от всех казахстанцев. Каждый гражданин может внести свою лепту», - добавила Аида Балаева.

В стране проходят внеочередные выборы Президента РК.


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