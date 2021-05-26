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    15:25, 26 Май 2021 | GMT +6

    Аида Балаева оценила работу СМИ в освещении темы пандемии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева дала оценку работе СМИ в освещении темы пандемии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом, реализация государственной информационной политики в 2020 году была успешно осуществлена посредством 88 СМИ. Их усилиями проведена масштабная работа по информационному разъяснению мер по противодействию и нераспространению «COVID-2019». Выпущено более 250 видеороликов. Обеспечена трансляция «онлайн уроков» в эфире телеканалов «Ел арна» и «Балапан», что дало возможность нашим детям непрерывно обучаться в школах, без риска заражения инфекцией», - сказала Аида Балаева во время отчетной встречи с населением.

    Более того, отмечает министр, сразу после первых фактов появления Ковид в Казахстане, был запущен портал «coronavirus2020.kz». Создан «telegram-канал» данного сайта, который стал одним из самых популярных телеграмм-каналов страны, насчитывающий более 240 тыс. подписчиков.

    «Своевременным и необходимым шагом в борьбе с инфодемией стал запуск в июле 2020 года сайта stopfake.kz, с момента создания которого было опровергнуто 1263 фейков. Весь комплекс этой работы сегодня выходит на качественно новый уровень, где объективы информационных ресурсов закономерно переключились на тему необходимости вакцинации», - подчеркнула глава МИОР.

    Тем не менее, по ее словам, информационный век, в котором мы с вами живем, диктует свои требования.

    «Главное из них – работа на опережение. Это касается не только вопросов перспективного развития отрасли, но и ежедневного решения возникающих проблем. Поэтому очевидно, что без актуальной и работоспособной нормативно-правовой основы есть большой риск оказаться за бортом современного мирового информационного пространства. В этой связи нами были приняты некоторые превентивные меры», - отметила А. Балаева.

    Во-первых, 30 декабря 2020 года принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации», создающий условия не только для повышения эффективности госинформзаказа, но и коммерческих возможностей СМИ.

    Во-вторых, утвержден Национальный план развития сферы информации на 2020-2022 годы, предусматривающий комплекс мер по решению системных проблем отрасли, в том числе путем совершенствования Закона «О средствах массовой коммуникаций».

    В-третьих, системная работа начата в области повышения профессионального уровня кадрового потенциала отрасли. Разработан «Специальный план по обучению специалистов медиасферы на 2020-2021 годы». Прежде всего, это касается отраслевой журналистики.


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