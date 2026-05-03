Аида Балаева объяснила реформы миграционной политики и привлечение специалистов и инвесторов в РК

Заместитель Премьер-министра РК — министр культуры и информации Аида Балаева разъяснила подходы Правительства к реализации Указа Президента, направленного на совершенствование миграционной политики, передает агентство Кazinform.

По ее словам, Правительство рассматривает его реализацию, как комплексную системную задачу, требующую согласованных действий всех уровней исполнительной власти, направленную на обновление миграционной политики.

— Если говорить просто, мы уходим от сложной, во многом ограничительной системы к более открытой и гибкой модели. Ключевая цель — выстроить прозрачную, предсказуемую и благоприятную миграционную систему для специалистов востребованных отечественной экономикой, обеспечить им возможность свободного въезда, эффективной профессиональной реализации и полноценной, комфортной интеграции в жизнь Казахстана.

Во-первых, это формирование сервисного государства в миграционной сфере, когда государственные процедуры становятся максимально простыми, прозрачными и доступными. В практическом плане это выражается в расширении принципа «одного окна», цифровизации всех базовых процессов и сокращении межведомственных согласований.

Во-вторых, дебюрократизация и повышение эффективности административных процессов. Сокращаются сроки рассмотрения заявлений, оптимизируются регламентные процедуры, внедряются цифровые инструменты контроля.

В-третьих, это переход к модели управляемого привлечения человеческого капитала.

— В этом контексте вводится элемент «Алтын виза», который направлен на создание предсказуемых и долгосрочных условий для инвесторов и высококвалифицированных специалистов, — отметила Аида Балаева.

В-четвертых, упрощение признания профессиональных квалификаций. Это особенно актуально для дефицитных и высокотехнологичных отраслей.

Аида Балаева отметила, что государство не снижает уровень регулирования, а делает его более точным, адресным и технологичным.