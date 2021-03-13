Аида Балаева: Объединение нескольких изданий не означает закрытие газет и журналов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева поделилась своим мнением по поводу объединения газет и журналов в ответ на запрос сайта Ult.kz, передает МИА «Казинформ».

Группа депутатов Мажилиса во главе с Макпал Тажмамбетовой направила запрос вице-премьеру РК Ералы Тугжанову и министру информации и общественного развития Аиде Балаевой, выразив свое несогласие с тем, что при объединении государственных печатных изданий под единым брендом «Қазақ газеттері», в их состав вошли детские и юношеские издания – журналы «Балдырған», «Ақжелкен», газеты «Дружные ребята» и «Ұлан».

Макпал Мыса на своей странице в социальной сети написала: «Сегодня в развитии детской литературы есть много нерешенных вопросов. Мало книг, предназначенных для детей. Каждый второй говорит, что не может найти в книжных магазинах книг для детей на казахском языке. В это время ведется работа по объединению под единым брендом детских изданий, которые уже около века приобщают молодое поколение к литературе, расширяют их кругозор, формируют их мировоззрение. Мы направили депутатский вопрос, выразив категорическое несогласие с этим объединением».

Как отметила Аида Балаева, по этой проблеме постоянно выступают на страницах прессы, а также отдельные граждане.

«Действительно, в настоящее время мы начали объединять ряд отечественных изданий в рамках единого бренда «Қазақ газеттері». При принятии такого решения главной целью было сохранить казахскую прессу в сегодняшних трудных финансовых и других условиях, в том числе такие журналы, Объединение нескольких изданий не означает закрытие газет и журналов. Во-первых, никакое издание не прекратит свою работу. Во-вторых, не изменятся их брендовые названия, сформировавшиеся в медиапространстве. В-третьих, не прекратится финансовая поддержка изданий в рамках государственного информационного заказа. При объединении сократятся лишь административно-хозяйственные расходы. То есть, будет проведена работа по оптимизации – для всех изданий один финансовый отдел, один юридический отдел, одна канцелярия. В результате, в первую очередь, конечно, будут сэкономлены деньги. Появится возможность направить эти сэкономленные деньги творческому коллективу. Также будет реализована специально разработанная стратегия развития изданий, повышения их конкурентоспособности», - сказала глава МИОР.

По словам министра, в рамках этой стратегии будет совершенствоваться не только контент изданий, но и производственно-творческие процессы, службы рекламы и маркетинга.

«Конечно, мы хорошо понимаем важность и значение детских изданий в национальном идеологическом воспитании. В том числе, сегодня самым важным вопросом является формирование казахскоязычия молодого поколения. В настоящее время инструмент формирования языка детей, конечно, в первую очередь – мультипликационные фильмы на телевидении и детская литература. В этой связи, мы постоянно контролируем содержательный контент канала «Balapan», повышение качества программ. Наряду с этим, в рамках программы «Рухани жангыру», с целью расширения масштабов казахскоязычной телепродукции для детей, мы занялись переводом на казахский и распространением зарубежных телеканалов Nickelodeon, TiJi, Карусель. Также в этом году мы планируем перевести на казахский язык и предложить детской аудитории 20 книг, таких, как «Краткая история мира» Е.Х.Гомбриха, «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэррола, «Скотный двор» Джорджа Оруэлла, «Путешествие к Речному морю» Евы Ибботсон. Кроме того, у «Казахского радио» в типовом графике есть специальное время для детей и сеть новостей. Программы «Балаларға базарлық», «Балапан саз», «Тапқыр бала» сегодня стали известными радиопрограммами со своей аудиторией. Также мы начали, через РГП «Қоғамдық келісім», созданное при Министерстве, переводить сказки представителей других этносов на казахский язык и предлагать их вниманию детям дошкольного возраста и ученикам начальных классов. Действительно, сегодня официальные тиражи детских изданий не радуют. К сожалению, это относится и к другим газетам и журналам, входящим в состав «Қазақ газеттері». Понятно, что, в первую очередь, это связано с сегодняшним быстрым развитием интернета и технологий. И это общая тенденция медиасферы во всем мире. Поэтому, сегодня печатные издания должны, прежде всего, пересмотреть планы своего стратегического развития. То есть, я считаю, что каждое издание должно адаптировать свое содержание и контент к спросу, повышать их качество, и за счет привлекательности для читателя повышать свою конкурентоспособность», - резюмировала Аида Балаева.