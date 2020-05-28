Аида Балаева - о законе о мирных собраниях: Документ прошел широкое обсуждение с общественностью

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Аида Галымовна Балаева в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказала о преимуществах нового Закона «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан».

- Аида Галымовна, в чем заключаются главные преимущества нового документа?

- Вы совершенно резонно заметили, что это именно преимущества, особенно если сравнить новый документ с предыдущим Законом от 1995 года. Многими экспертами уже даны отдельные комментарии по каждому пункту, поэтому вдаваться в подробности не буду. В широком смысле, проект направлен на демократизацию диалога между властью и обществом, создание необходимых условий реализации на деле концепции «Слышащее государство», равномерно распределяет ответственность между организаторами собраний, их участниками, местными исполнительными органами, и, самое главное, направлен на практическую реализацию конституционных прав граждан мирно и без оружия собираться и высказывать свою точку зрения.

Положения старого Закона госорганы могли трактовать в пользу того, чтобы отказать организаторам митинга либо самостоятельно определить место, которое митингующих никоим образом не устраивало.

По нынешним нормам только в Алматы будет определено минимум 24 специализированных места для проведения собраний – по три в каждом районе, в Нур-Султане – 12. При этом, все эти места должны находиться в центральных частях районов и населенных пунктов.

Ну и, конечно, уведомительный порядок проведения митингов вместо разрешительного – большой шаг в сторону демократии. При этом во многих развитых странах до сих пор используется разрешительный порядок.

Самый весомый показатель – это то, что Закон «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан» прошел широкое обсуждение с общественностью, правозащитниками и экспертами и претерпел в стенах Парламента кардинальные изменения после обсуждения с гражданским обществом.

Любой сведущий в законодательстве человек может сравнить редакцию закона 1995 года и нынешнюю – и ему ничего не нужно будет объяснять.

- Несмотря на все эти положительные моменты, многие все равно критикуют новый Закон. Как вы можете это прокомментировать?

- Действительно, критики у законопроекта есть, это вполне нормальное явление. Например, кто-то недоволен тем, что есть возрастные ограничения для организаторов мирных собраний. Но в Законе черным по белому написано, что казахстанцы, не достигшие 18-летнего возраста, имеют полное право участвовать в мирных собраниях, но при этом в силу своего несовершеннолетия не могут быть организаторами, потому что оргмоменты связаны с определенными «взрослыми» процедурами (например, финансирование митинга). Ограничения по возрасту организаторов мирных собраний существуют и в других странах, в том числе и входящих в Евросоюз.

Здесь есть еще один тонкий момент: в нашей стране существует очень много людей, которые не хотят, чтобы их несовершеннолетних детей привлекали к участию в митингах, используя в чьих-то интересах. Их мнение тоже нужно учитывать.

При всем этом на местные исполнительные органы возложен целый ряд обязанностей: обеспечение охраны правопорядка, медицинской помощи, противопожарной безопасности. Организаторы от всего этого освобождены.

- Будут ли Министерством вырабатываться какие-то рекомендации в случае возникновения трудностей при функционировании Закона?

- МИОР как орган-разработчик Закона будет постоянно вести мониторинг его надлежащего исполнения. По итогам обобщения правоприменительной практики, местным исполнительным органам будут даваться рекомендации. И уже сегодня Министерством начата работа по разъяснению положений закона региональным властям.

В настоящее время наиболее важной для нас является практическая реализация Закона. Сначала мы должны разъяснить местным исполнительным органам все его нормы и новеллы, посмотреть, как он применяется на практике. С учетом всего этого можно будет говорить о каком-то заключении и рекомендациях.

- Кто будет контролировать и проверять правомерность отказов местных исполнительных органов в проведении мирных собраний?

- В случае, если организаторам было отказано в проведении мирного собрания местными исполнительными органами без веских на то причин, в соответствии с нормами Закона им предоставлено право обжаловать это решение в суде, либо они могут обратиться в вышестоящие органы. К тому же любое решение будет, скорее всего, широко обсуждаться в социальных сетях и незамеченным точно не пройдет.

- Будет ли привлечена общественность к процессу определения мест для проведения мирных собраний?

- По законодательству назначен трехмесячный срок для определения подобных мест. Закон подписан президентом, опубликован в официальной прессе. По законодательству, через 10 дней он вступит в силу. И потом уже маслихаты обязаны определить специализированные места для проведения мирных собраний после широкого обсуждения с общественностью. Согласно законодательству, все предложения должны быть в обязательном порядке размещены на портале Открытых нормативно-правовых актов, где и происходит их согласование с народом. Также будут обсуждения и с Общественными советами регионов.