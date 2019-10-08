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Аида Балаева - о столичном здравоохранении: Люди жалуются на бесконечные очереди
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Помощник Президента РК - заведующий Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК Аида Балаева отметила проблемные вопросы в столичной системе здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Люди жалуются на бесконечные очереди в поликлиниках, проблемы с прикреплением, получением квот в медицинские стационары», - сказала Аида Балаева, выступая на совещании по вопросам дальнейшего развития столицы.
Данный факт, как было отмечено, свидетельствует о том, что такие современные инструменты как онлайн приложение не способствуют эффективному решению оперативных вопросов.
«Необходимо совершенствовать механизмы контроля за работой таких ресурсов, они должны быть ориентированы на конечный результат – удовлетворение запросов граждан. Здесь также стоит отметить проблему отсутствия во многих публичных местах полноценной среды для людей с ограниченными возможностями либо формально созданные условия, которыми невозможно воспользоваться даже здоровому человеку», - добавила Аида Балаева.
Напомним, сегодня в Нур-Султане проходит совещание по вопросам развития столицы .
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