Аида Балаева - о столичном здравоохранении: Люди жалуются на бесконечные очереди

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Помощник Президента РК - заведующий Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК Аида Балаева отметила проблемные вопросы в столичной системе здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Люди жалуются на бесконечные очереди в поликлиниках, проблемы с прикреплением, получением квот в медицинские стационары», - сказала Аида Балаева, выступая на совещании по вопросам дальнейшего развития столицы.

Данный факт, как было отмечено, свидетельствует о том, что такие современные инструменты как онлайн приложение не способствуют эффективному решению оперативных вопросов.

«Необходимо совершенствовать механизмы контроля за работой таких ресурсов, они должны быть ориентированы на конечный результат – удовлетворение запросов граждан. Здесь также стоит отметить проблему отсутствия во многих публичных местах полноценной среды для людей с ограниченными возможностями либо формально созданные условия, которыми невозможно воспользоваться даже здоровому человеку», - добавила Аида Балаева.

Напомним, сегодня в Нур-Султане проходит совещание по вопросам развития столицы .

Глава государства озвучил задачи по развитию города.