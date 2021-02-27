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    15:40, 27 Февраль 2021 | GMT +6

    Аида Балаева: Наша основная задача – защитить интересы журналистов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как удержать квалифицированные журналистские кадры, ответила министр информации и общественного развития Аида Балаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерство заинтересовано в развитии журналистики. Здесь основной фактор – как обучаются на факультетах журналистики. В этом году стоит задача изучить учебный план и дать рекомендации Минобразования, если программа того или иного вуза, тех или иных факультетов не соответствует современным требованиям», - сказала Аида Балаева в интервью Inbusiness.kz .

    Министр ответила на вопрос, как нужно удержать квалифицированные журналистские кадры, чтобы специалисты не ушли в другую сферу.

    «Сейчас очень много вопросов поднимается по статусу журналистов. И как раз вот тот законопроект (о средствах коммуникаций - прим. автора), который мы разрабатываем, затрагивает эти моменты, концептуально уже видение есть. Мы хотим статус журналиста повысить. Журналист должен иметь преференции и стимулы, чтобы оставался в сфере и рос профессионально. Наша основная задача – защитить интересы журналистов», - заявила А. Балаева.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.


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