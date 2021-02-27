Аида Балаева: Наша основная задача – защитить интересы журналистов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как удержать квалифицированные журналистские кадры, ответила министр информации и общественного развития Аида Балаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство заинтересовано в развитии журналистики. Здесь основной фактор – как обучаются на факультетах журналистики. В этом году стоит задача изучить учебный план и дать рекомендации Минобразования, если программа того или иного вуза, тех или иных факультетов не соответствует современным требованиям», - сказала Аида Балаева в интервью Inbusiness.kz .

Министр ответила на вопрос, как нужно удержать квалифицированные журналистские кадры, чтобы специалисты не ушли в другую сферу.

«Сейчас очень много вопросов поднимается по статусу журналистов. И как раз вот тот законопроект (о средствах коммуникаций - прим. автора), который мы разрабатываем, затрагивает эти моменты, концептуально уже видение есть. Мы хотим статус журналиста повысить. Журналист должен иметь преференции и стимулы, чтобы оставался в сфере и рос профессионально. Наша основная задача – защитить интересы журналистов», - заявила А. Балаева.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.