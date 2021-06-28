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    11:16, 28 Июнь 2021 | GMT +6

    Аида Балаева наградила представителей СМИ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь Дня работников средств массовой информации ряд руководителей и представителей СМИ награждены медалями и грамотами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Представителей СМИ наградила министр информации и общественного развития Аида Балаева, поздравив с профессиональным праздником.

    «Вы неустанно работаете над решением повседневных насущных проблем населения. Благодаря вашим материалам вы освещаете не только общественно-политические, экономические темы, но можете изменить жизнь отдельного человека, а если нет, то спасти и жизни. Поздравляю всех вас с профессиональным праздником. Вы представляете целый коллектив. Поэтому, поздравляю всех ваших коллег с праздником», - обратилась Аида Балаева во время встречи в Нур-Султане.

    Нагрудным знаком «Ақпарат саласының үздігі» награждены:

    Директор телеканала «Хабар» Динара Бисембина;

    Декан факультета журналистики и политологии ЕНУ имени Л. Гумилева Сақ Қайрат Өмірбайұлы;

    Ассоциированный профессор Академии госуправления при Президенте РК (Медиа дамыту қоры) Исенова Махаббат Курмантаевна;

    Выпускающий редактор газеты «Айқын» Бектасова Гүлзина Түрғанбайқызы;

    Ветеран-фотокорреспондент республиканской газеты Egemen Qazaqstan Балмұрат Орынбай;

    Ведущий инженер аппаратно-студийного комплекса «Қазмедиа

    орталығы» Гайзер Евгений Александрович;

    Продюсер программы «Qareket» на телеканале «Qazaqstan» Айдаболова Самал Мейрамқызы;

    Специальный корреспондент республиканской газеты «Казахстанская правда» Молдабаев Дулат Нагаевич;

    Руководитель управления мониторинга новой медиа Центра анализа и информации Турлыбеков Абылай Аскарович;

    Корреспондент дирекции информационно-аналитических программ национального телеканал «Qazaqstan» Бухарбаева Асима Нұрбайқызы;

    Заместитель руководителя аналитической службы Службы центральных коммуникаций Рябченко Олег Евгеньевич;

    Заместитель председателя правления университета КазГЮУ имени М. Нарикбаева Ерболат Мухамеджан.

    Медалью «Еңбек ардагері» награждены:

    Фотокорреспондент агентства «Казинформ» Федюнин Виктор Владимирович;

    Руководитель управления «Центра анализа и информации» Павлов Владимир Марсович.

    Почетной грамотой «Құрмет грамота» наградили:

    Выпускающего директора телеканала «Хабар 24» Аменов Арман Керімбайұлы;

    Корреспондента газеты «Литер» Нуршаева Раушангул Джапаровна;

    Выпускающего редактора информационного портала sn.kz Маманқызы Айсұлу.


    Напомним, сегодня журналисты Казахстана отмечают свой профессиональный праздник – День работников средств массовой информации.


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