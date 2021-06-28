Аида Балаева наградила представителей СМИ
Представителей СМИ наградила министр информации и общественного развития Аида Балаева, поздравив с профессиональным праздником.
«Вы неустанно работаете над решением повседневных насущных проблем населения. Благодаря вашим материалам вы освещаете не только общественно-политические, экономические темы, но можете изменить жизнь отдельного человека, а если нет, то спасти и жизни. Поздравляю всех вас с профессиональным праздником. Вы представляете целый коллектив. Поэтому, поздравляю всех ваших коллег с праздником», - обратилась Аида Балаева во время встречи в Нур-Султане.
Нагрудным знаком «Ақпарат саласының үздігі» награждены:
Директор телеканала «Хабар» Динара Бисембина;
Декан факультета журналистики и политологии ЕНУ имени Л. Гумилева Сақ Қайрат Өмірбайұлы;
Ассоциированный профессор Академии госуправления при Президенте РК (Медиа дамыту қоры) Исенова Махаббат Курмантаевна;
Выпускающий редактор газеты «Айқын» Бектасова Гүлзина Түрғанбайқызы;
Ветеран-фотокорреспондент республиканской газеты Egemen Qazaqstan Балмұрат Орынбай;
Ведущий инженер аппаратно-студийного комплекса «Қазмедиа
орталығы» Гайзер Евгений Александрович;
Продюсер программы «Qareket» на телеканале «Qazaqstan» Айдаболова Самал Мейрамқызы;
Специальный корреспондент республиканской газеты «Казахстанская правда» Молдабаев Дулат Нагаевич;
Руководитель управления мониторинга новой медиа Центра анализа и информации Турлыбеков Абылай Аскарович;
Корреспондент дирекции информационно-аналитических программ национального телеканал «Qazaqstan» Бухарбаева Асима Нұрбайқызы;
Заместитель руководителя аналитической службы Службы центральных коммуникаций Рябченко Олег Евгеньевич;
Заместитель председателя правления университета КазГЮУ имени М. Нарикбаева Ерболат Мухамеджан.
Медалью «Еңбек ардагері» награждены:
Фотокорреспондент агентства «Казинформ» Федюнин Виктор Владимирович;
Руководитель управления «Центра анализа и информации» Павлов Владимир Марсович.
Почетной грамотой «Құрмет грамота» наградили:
Выпускающего директора телеканала «Хабар 24» Аменов Арман Керімбайұлы;
Корреспондента газеты «Литер» Нуршаева Раушангул Джапаровна;
Выпускающего редактора информационного портала sn.kz Маманқызы Айсұлу.
Напомним, сегодня журналисты Казахстана отмечают свой профессиональный праздник – День работников средств массовой информации.