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    11:31, 29 Январь 2021 | GMT +6

    Аида Балаева: Мы окажем поддержку молодежи категории NEET

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева пообещала оказать поддержку молодежи категории NEET, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом, проблема молодежи – это вопрос будущего государства в целом. Решая ее, мы должны, во-первых, учитывать специфику каждого региона. В этой связи, сейчас министерством во всех регионах проводятся общественные слушания по вопросам молодежи, где мы формируем продуктивные предложения и решения по социально-экономическому, культурно-духовному подходу», - сказала Аида Балаева на расширенном заседании коллегии ведомства.

    «Таким образом, по каждому региону мы будем разрабатывать соответствующие планы мероприятий, в том числе осуществлять поддержку молодежи категории NEET», - заключила министр.

    Поколение NEET (англ. Not in Education, Employment or Training) или поколение ни-ни (исп. ni estudia, ni trabaja) — поколение молодых людей, которые в силу различных факторов экономического, социального или политического характера не работают и не учатся.



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