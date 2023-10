Аида Балаева: Мы окажем поддержку молодежи категории NEET

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева пообещала оказать поддержку молодежи категории NEET, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, проблема молодежи – это вопрос будущего государства в целом. Решая ее, мы должны, во-первых, учитывать специфику каждого региона. В этой связи, сейчас министерством во всех регионах проводятся общественные слушания по вопросам молодежи, где мы формируем продуктивные предложения и решения по социально-экономическому, культурно-духовному подходу», - сказала Аида Балаева на расширенном заседании коллегии ведомства.

«Таким образом, по каждому региону мы будем разрабатывать соответствующие планы мероприятий, в том числе осуществлять поддержку молодежи категории NEET», - заключила министр.

Поколение NEET (англ. Not in Education, Employment or Training) или поколение ни-ни (исп. ni estudia, ni trabaja) — поколение молодых людей, которые в силу различных факторов экономического, социального или политического характера не работают и не учатся.