Аида Балаева: Мы будем работать в зависимости от потребностей и интересов молодежи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня министр информации и общественного развития Аида Балаева посетила республиканский штаб волонтеров и офис Конгресса молодежи Казахстана, расположенные на территории ЭКСПО в г. Нур-Султане. Об этом передает МИА«Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

В ходе встречи с лидерами республиканских молодежных организаций, министр акцентировала внимание на необходимости применения в работе с молодежью адресного подхода к каждой целевой и возрастной группе, активизации информационно-просветительской работы.

По итогам встречи принято решение разработать молодежные проекты, охватывающие проблемные вопросы всех категорий молодежи.



«Мы будем работать в зависимости от потребностей и интересов той или иной категории молодежи», - подчеркнула А. Балаева.