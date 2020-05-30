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Аида Балаева: Мы будем работать в зависимости от потребностей и интересов молодежи
30 Мая 2020 19:41
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня министр информации и общественного развития Аида Балаева посетила республиканский штаб волонтеров и офис Конгресса молодежи Казахстана, расположенные на территории ЭКСПО в г. Нур-Султане. Об этом передает МИА«Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
В ходе встречи с лидерами республиканских молодежных организаций, министр акцентировала внимание на необходимости применения в работе с молодежью адресного подхода к каждой целевой и возрастной группе, активизации информационно-просветительской работы.«Мы будем работать в зависимости от потребностей и интересов той или иной категории молодежи», - подчеркнула А. Балаева.
По итогам встречи принято решение разработать молодежные проекты, охватывающие проблемные вопросы всех категорий молодежи.
Ключевые слова: Другие государственные органы, Молодежь, Волонтёрство,
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