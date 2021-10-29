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Аида Балаева: Мультфильмы телеканалов TiJi и Disney переведут на казахский язык

Автор:  
Виктор Сутягин
29 Октября 2021, 19:47
Аида Балаева: Мультфильмы телеканалов TiJi и Disney переведут на казахский язык

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ -Мультфильмы телеканалов TiJi и Disney переведут на казахский язык. Об этом в ходе рабочего визита в Атыраускую область рассказала министра информации и общественного развития РК Аида Балаева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

На встрече с научно-творческий интеллигенцией Аида Балаева коснулась темы воспитания подрастающего поколения.

По ее словам, в нынешний информационный век на ребёнка особое влияние имеют мультфильмы. «В этом направлении сегодня в стране проводится большая работа. Одним из значимых проектов является перевод популярных детских каналов с мультипликацией, таких как TiJi и Disney, на казахский язык. Это, несомненно, станет важным шагом в деле увеличения детского контента на государственном языке», - сказала Аида Балаева.

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Напомнив, что 1 октября в Туркестанской области 30 приграничных населенных пунктов были подключены к радио «Шалкар» и еще два приграничных пункта в Восточно-Казахстанской области – к «Казакрадиосы».

«У нас разработан национальный проект до 2025 года, согласно которому, в частности, 300 населенных пунктов будут подключены к радио. В конце декабря и в начале января следующего года мы запустим фильмы о Жангир-хане, Каныше Сатпаеве и Розе Баглановой. А в новом году запишем фильм о Дине Нурпеисовой, Ермеке Серкебаеве», - сообщила Аида Балаева.


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