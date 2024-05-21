Аида Балаева: Люди культуры и искусства выполняют особую миссию на службе народа

Сегодня работники культуры и искусства отмечают свой профессиональный праздник. Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева делится с читателями агентства Kazinform своими мыслями по поводу проблем и актуальных вопросов культурной сферы страны.

— Аида Галымовна, текущий год является юбилейным для работников культуры и искусства Казахстана. Ровно 10 лет назад они впервые отметили свой профессиональный праздник. В чем важность этого праздника?

— Безусловно, празднование профессионального праздника работников культуры и искусства имеет большое значение для нашего общества. Он напоминает о той огромной роли, которую играет каждый из многотысячной армии представителей этой сферы. Без них было бы невозможным проведение множества культурных мероприятий, которые так важны для нашего развития и духовного обогащения.

Кроме того, культура и искусство выполняют важнейшую воспитательную миссию. Человек без них не может быть целостным, развитым, одухотворенным.

Праздник культуры и искусства подчеркивает важность сохранения культурного наследия, формирования патриотизма и общего культурного развития нашего общества.

Хочу подчеркнуть особую роль Главы государства в развитии сферы культуры.

По его поручению создаются благоприятные условия для развития культуры, ее популяризации и сохранения национального наследия, творческие коллективы представляют нашу культуру и искусство в странах ближнего и дальнего зарубежья, возводятся новые объекты, укрепляется материально-техническая база. И это лишь часть той работы, которая проведена при поддержке Главы государства.

В свою очередь, представители сферы поддерживают и помогают реализовать президентские реформы, направленные на построение Справедливого Казахстана, расценивая их как важный шаг к общему процветанию и развитию страны.

— В сфере культуры много достижений, но вместе с тем и много проблем. Вы, как министр, возглавили эту сферу 9 месяцев назад. Конечно, рано еще говорить о каких-то глобальных результатах, но что уже сделано и над чем еще предстоит работать?

— Да, работа в данном направлении требует постоянного внимания и усилий. Ведь это сфера, благодаря которой в том числе расширяются горизонты, укрепляется сотрудничество с народами и странами.

Одной из важных задач, которую поставил перед нами Глава государства, связана с совершенствованием культурной политики.

В 2023 году была утверждена Концепция культурной политики Республики Казахстан на период до 2029 года. Документом определены основные принципы и подходы развития культурной политики, а также целевые индикаторы и ожидаемые результаты.

Планомерная работа ведется в разных направлениях: инфраструктурное развитие, поддержка творческих инициатив, кадровая подготовка и популяризация казахстанской культуры за рубежом.

Конечно, есть сложности, но в то же время идет системная работа, есть конкретное видение, как решать проблемные вопросы и двигаться дальше.

К слову, социологические исследования показали, что уровень удовлетворенности населения качеством услуг в этой сфере составил 74%. Это говорит о том, что проводимые меры по улучшению культурной политики уже приносят свои плоды, однако еще много работы предстоит проделать для дальнейшего развития культуры и искусства в Казахстане.

— Хотелось бы узнать Ваше мнение по поводу того, что казахстанские деятели культуры получают за свое творчество миллионные гонорары…

— Многие, действительно, считают, что деятели культуры получают миллионы тенге за выступление. Конечно, есть и такие, но их единицы. Это большие звезды, коммерчески успешные.

Однако, тех, кто готов делиться своим творчеством за обычную зарплату, гораздо больше.

Они не жалуются на условия работы и остаются верными своему призванию. Их преданность и любовь к тому, что они делают, бесценна.

Эти люди выполняют важную миссию — несут радость и духовную поддержку простому народу. Это особенно важно во время различных кризисов. Это мы видели в ходе недавних наводнений на западе страны, когда целые творческие коллективы, так и отдельные личности, по своей инициативе проводили концерты, а все вырученные от них средства направляли пострадавшим, собирали однодневную зарплату, волонтерили. Они не остались в стороне и не наблюдали молча за происходящим.

Это люди, которые самоотверженно и ежедневно трудятся, они настоящие патриоты.

Для таких людей важно делать то, что они любят, благодаря им мы можем ежедневно наслаждаться красотой и глубиной искусства, узнавать новое о мире и наслаждаться духовными ценностями.

— Какова заработная плата работников сферы культуры? Принимаются ли меры в этом направлении?

— Пожалуй, вопрос финансово-материального стимулирования работников культуры всегда был и остается в числе самых актуальных на повестке нашего министерства. И не только потому, что размер их заработной платы — одна из самых уязвимых проблем отрасли. Государство и прежде всего Президент страны прилагает все усилия для того, чтобы не допустить в этом направлении стагнации. Только в прошлом 2023 году заработная плата порядка 64 тысяч работников культуры и архивного дела была повышена на 45%.

И это не единственное, что было сделано. В частности, театру им. К. Куанышбаева и музею-заповеднику «Азрет Султан» был присвоен статус «Национальный», в результате, 450 работников этих коллективов получили прибавки к своим должностным окладам по коэфициенту 1,75.

Звания «Народный» и «Образцовый» присвоены 34 коллективам художественной самодеятельности в Актюбинской и Туркестанской областях.

Помимо этого, спустя много лет по поручению Главы государства возвращено такое почетное звание как «Халық әртісі», которое, наряду со всенародным признанием, также имеет достаточно серьезный стимулирующий эффект. На данный момент этим званием награждены 8 деятелей культуры. И я уверена, что их количество будет увеличиваться с каждым годом.

Конечно, все эти меры направлены на усиление государственной поддержки и признание заслуг творческих коллективов, что важно для развития культурной жизни страны и поддержания национального наследия.

Другой вопрос — кардинальные изменения, которые возможны только при условии совершенствования законодательства. Это касается не только пересмотра тарификации заработной платы, но и создания устойчивой системы креативной индустрии. Мы уверены, что без функционирования здоровой, конкурентоспособной индустрии духовно-культурных услуг вопрос индексации жалованья будет возникать бесконечно.

Решением этих и других моментов сейчас мы и занимаемся.

— Вам не кажется, что у нас одни и те же звезды, нет новых лиц?

— Не соглашусь. Ежегодно появляются новые таланты, которые становятся настоящими звездами.

Мы постоянно работаем не только над развитием музыкального искусства в Казахстане, но и над формированием новых поколений талантливых музыкантов. Для открытия новых имен и поддержки молодых дарований созданы все условия.

В 2023 году лауреатами международных и республиканских конкурсов, таких как международный конкурс вокалистов имени Бибигуль Тулегеновой, конкурс скрипачей, республиканский конкурс дирижеров имени Нургисы Тлендиева, конкурс исполнителей на традиционных музыкальных инструментах имени Курмангазы, стали 65 молодых талантов.

Главная цель этих конкурсов - не только выявлять и поддерживать одаренных артистов, но и создавать им возможности для профессионального роста и развития.

— Насколько хорошо знают нашу культуру за рубежом?

— Наша культура представляет большой интерес за рубежом.

Ежегодное участие в международных конкурсах и фестивалях различных жанров и направлений, а также организация мероприятий в формате «Дней культуры», празднование юбилейных дат играют значительную роль в этом процессе.

Например, в рамках празднования 800-летия Султана Бейбарса было проведено 660 мероприятий, в том числе 7 — за пределами страны.

Важными событиями стали открытие мечети Султан аз-Захир Бейбарс в Каире, выставка мастеров декоративно-прикладного искусства Казахстана и другие масштабные мероприятия. Они привлекли большое внимание у поклонников казахской культуры.

Также стоит отметить значимое событие — участие Казахстана на 60-й Венецианской биеннале, где мы впервые представили Национальный павильон с темой «Jerūiyq: взгляд за горизонт».

Впереди нас ждут новые выставки и события, включая выставку национального искусства в Музее восточных искусств Гиме в Париже, открытие которой запланировано в ноябре текущего года.

В текущем году в целях популяризации казахской культуры и искусства планируем провести Дни культуры Казахстана в Таджикистане, Туркменистане. В свою очередь, Туркменистан, Азербайджан, Армения и Египет также готовы представить свою культуру и искусство в нашей стране.

Мы продолжаем работу по привлечению туристов и популяризации исторических мест. В этой связи ведется строительство визит-центров на территории музеев-заповедников Гаухар-Ана, Иссык, Ордабасы, работа по созданию Национального парка под открытым небом «Бозок».

Продолжается работа по включению объектов историко-культурного наследия в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, разработке номинационного досье по 6 объектам по транснациональной номинации «Великий Шелковый путь: Фергана-Сырдарьинский коридор».

Совместно с МИД ведется работа по внесению в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО двух элементов от Казахстана — «Салбурын» и «Беташар» и одного элемента совместно с Узбекистаном — многонациональной номинации по искусству «Кесте-сюзанне».

Впервые за 11 лет в текущем году обновлен Национальный перечень нематериального культурного наследия. В него дополнительно включено 75 элементов.

Ну и в текущем году, как вам известно, при поддержке Министерства запустили информационно-просветительскую платформу Qazaq Culture. Сайт о культуре вещает на 8 языках. Таким образом, благодаря организации различных культурных мероприятий и активной международной деятельности, казахстанская культура получает признание и интерес за пределами нашей страны, способствуя укреплению международных культурных связей.

— Расскажите о культурных центрах. Насколько мне известно, центр Казахстана откроют в КНР…

— Культурные центры играют важную роль в укреплении связей между странами и популяризации культурного наследия. Межправительственное соглашение о взаимном учреждении культурных центров было подписано в ноябре 2023 года в городе Астане, и в настоящее время мы активно работаем над открытием и контентным наполнением казахстанского культурного центра в Пекине. Китайская сторона также намерена открыть свой центр в Казахстане.

Одним из значимых событий в рамках данной инициативы является передвижная выставка в Пекине, приуроченная к 10-летию Международного проекта «Один пояс, один путь». На выставке были представлены экспонаты сакско-усуньской эпохи из фондов Государственного историко-культурного музея-заповедника «Есік».

— Какие принимаются меры по укреплению материально-технической базы? Известно, что здания многих культурных объектов сильно изношены, причиной чего, наряду с активной эксплуатацией, является и нецелевое их использование, скажем, всякие собрания, акции, панихиды… Кстати, на это жалуются и сами творческие люди. И в этой связи еще один вопрос — правда ли, что некоторые инструменты не обновлялись последние 30 лет?

— К сожалению, в сфере есть вопросы, которые не находили системных решений в течение длительного времени. Вопрос, касающийся музыкальных инструментов — не исключение.

Что касается материально-технической базы культурных объектов. За последние годы при непосредственной поддержке Главы государства большое внимание уделяется реконструкции знаковых зданий. В частности, запланированы капитальный ремонт здания Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт», модернизация сценического оборудования Государственного театра оперы и балета «Астана опера». Будут проведены противоаварийные и консервационные работы купола «Қазандық» мавзолея Ходжи Ахмета Ясауи.

На очереди — реконструкция здания Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац и ремонт здания Республиканского государственного академического немецкого драматического театра. В целом же, требуется обновление и ремонт различных объектов, включая музеи, театры, и оркестры, чтобы обеспечить им подходящие условия для творчества и представления культурного наследия.

Отдельное поручение руководители регионов получили по строительству новых объектов, в частности ждем появления новых театров в Шымкенте, Семее и других областных центрах страны.

Понятно, что культурная инфраструктура должна обновляться, а активы пополняться новыми площадками. Но содержать старое наследие мы обязаны в строгом порядке. В этом плане, я абсолютно понимаю и поддерживаю переживания наших коллег из творческих коллективов относительно нецелевой активности в культурных объектах.

Безусловно, мы прислушиваемся к ним, бережно относимся к психо-эмоциональному состоянию работников театров, где зачастую проходят прощание с известными людьми. Поэтому, максимально стараемся довести до родственников, что есть другие альтернативные формы. Думаю, очень скоро мы полностью отойдем от практики организации панихид в культурных учреждениях, как это было в советское время.

— В завершение, что бы Вы хотели пожелать работникам этой большой сферы?

— Желаю всем работникам сферы культуры и искусства вдохновения, творческого роста и самореализации в своей деятельности. Пусть ваше творчество продолжает вдохновлять, развивать и преображать мир вокруг нас.

Пусть каждый ваш проект приносит радость и восторг зрителям, а ваш вклад в культурное наследие становится неоценимым. Будьте настойчивыми в достижении своих целей, открывайте новые горизонты и смело воплощайте свои идеи в жизнь. Ваша работа делает мир ярче и богаче, и я верю, что она продолжит приносить вам удовлетворение и успехи.