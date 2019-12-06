Аида Балаева: Каждое обращение рассматривается индивидуально
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За один приемный день мы нередко принимаем свыше ста человек, сообщила помощник Президента РК – заведующий отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК Аида Балаева.
«Наш отдел осуществляет контроль и качественную проработку каждого обращения. Личный прием дает возможность из первых уст услышать о проблеме, проникнуться и понять ее суть. Однако, уже после приема проходит детальный анализ всех случаев, разрабатываются методы решения каждого вопроса, если того требует ситуация, создается рабочая группа с представителями профильных органов», – написала Аида Балаева в Facebook.
«За один приемный день мы нередко принимаем свыше ста человек, но дело не в количестве принятых граждан, а в уровне помощи, которую мы им оказываем. Нужно понимать, что отделу необходимо время, чтобы рассмотреть проблемы всех обратившихся. Прием — это вершина айсберга, основная, огромная часть работы не видна. До следующего приема в январе мы будем заниматься анализом и поиском методов решения накопившихся обращений», - продолжила А. Балаева.
«При этом хотелось бы еще раз напомнить, что мы не имеем правовой компетенции вмешиваться в текущие судебные дела. Те же вопросы, которые поступают в акиматы и министерства, мы будем обязательно прорабатывать до конца, если на то будут легитимные основания, позволяющие включать законные рычаги решения», - резюмировала Аида Балаева.
Фото: www.facebook.com/Aida Balayeva
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