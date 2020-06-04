Аида Балаева: Государственные символы сплачивают народ и делают нацию уникальной
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем государственных символов республики, передает МИА «Казинформ».
«Сегодня День государственных символов Республики Казахстан, который отмечается с 1992 года. Государственные символы во все времена для каждого человека имели сакральное значение. Они символизируют свободу и независимость народа, заключают в себе его ценности и святыни, память предков и будущие достижения новых поколений.
Казахстанский флаг устанавливался на горных пиках, облетал Землю, под ним одерживались великие спортивные победы, он вдохновлял людей на гражданские и профессиональные подвиги. Государственные символы сплачивают народ и делают нацию уникальной», - написала Аида Балаева в своем Facebook.
«Все мы знаем, что символизируют наши флаг, гимн и герб. Мы готовы отстаивать под ними Независимость Родины и право нашего народа на благополучную и счастливую жизнь.
В мирное время государственность укрепляют достижения каждого казахстанца – чем более успешным будет каждый из нас, тем сильнее будет Независимый Казахстан», - добавила министр.
- Какие мероприятия пройдут в столице в честь Дня госсимволов
- Государственные символы РК: где можно и нельзя их использовать
- До 52 500 тенге заплатят за трудоустройство безработных в Казахстане
- Мошенничество с «электронными торгами»: задержан гендиректор Wall Street Invest Partners
- Плюс 84: число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 6 240
- Шесть пациентов с коронавирусом перевели из реанимации в обычное отделение
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана