Аида Балаева: Государственные символы сплачивают народ и делают нацию уникальной

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем государственных символов республики, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня День государственных символов Республики Казахстан, который отмечается с 1992 года. Государственные символы во все времена для каждого человека имели сакральное значение. Они символизируют свободу и независимость народа, заключают в себе его ценности и святыни, память предков и будущие достижения новых поколений.

Казахстанский флаг устанавливался на горных пиках, облетал Землю, под ним одерживались великие спортивные победы, он вдохновлял людей на гражданские и профессиональные подвиги. Государственные символы сплачивают народ и делают нацию уникальной», - написала Аида Балаева в своем Facebook.

«Все мы знаем, что символизируют наши флаг, гимн и герб. Мы готовы отстаивать под ними Независимость Родины и право нашего народа на благополучную и счастливую жизнь.

В мирное время государственность укрепляют достижения каждого казахстанца – чем более успешным будет каждый из нас, тем сильнее будет Независимый Казахстан», - добавила министр.

Поздравив всех граждан страны с этой сакральной и важной датой, Аида Балаева пожелала казахстанцам процветания, достойного преодоления трудного периода, жизненных сил и оптимизма.