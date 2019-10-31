Аида Балаева: Госорганы должны соответствовать критериям «слышащего государства»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государственные органы должны соответствовать критериям «слышащего государства». Об этом заявила помощник Президента РК, заведующий Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК Аида Балаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша сегодняшняя задача – формирование эффективной обратной связи с населением. Задача государственных органов – соответствовать критериям «слышащего государства», детально прорабатывать каждое поступившее обращение, активно разъяснять на доступном языке информацию о действующих программах и политике, проводимой государственными органами. Некачественные ответы заявителям – отписки, пересылка обращений из одного государственного органа в другой в конечном итоге способствовали снижению доверия населения к органам власти. Такую практику мы должны полностью исключить», - сказала Аида Балаева в ходе семинара-совещания «Слышащее государство – стабильное общество», прошедшего в столице.

Для этого, по словам помощника Президента, должны поменяться подходы к работе с обращениями.

«Во-первых, с целью повышения качества работы госорганов практически 90% обращений мы ставим на контроль Администрации Президента. В рамках организации данной работы Отдел обращает особое внимание на анализ и качество ответов государственных органов, обратную связь с заявителем. Даже отрицательный ответ, на мой взгляд, должен быть донесен доступно и аргументированно до гражданина, чтобы у него не было сомнений. В рамках созданного при отделе проектного офиса ведется анализ обращений с целью выявления системных проблем на уровне профильных государственных органов», - проинформировала она.

Вместе с тем, А. Балаева призвала прорабатывать отдельно каждое обращение граждан со всеми госорганами.

«Мы возвращаем ответы практически всех центральных и местных исполнительных органов, которые некачественно проработаны. Соответственно, определяем уровень компетентности сотрудников тех или иных государственных органов. Вопрос – один, а ответ - совсем не в ту степь. Прежде всего, госорганы должны научиться слышать друг друга. Как только услышим друг друга, услышим и людей. Для этого важно обеспечить устранение излишних бюрократических барьеров и процедур при рассмотрении обращений, создать прямые каналы межведомственного взаимодействия, обеспечить качество исполнительской дисциплины. Сейчас на уровне Правительства, министерств, всех государственных органов, в том числе сельского, районного уровня определены люди, которые непосредственно, занимаются с обращениями граждан. Надо, чтобы между нами было тесное взаимодействие и чтобы каждое обращение рассматривали качественно и эффективно», - отметила помощник Президента.