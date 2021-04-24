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    10:50, 24 Апрель 2021 | GMT +6

    Аида Балаева дала старт экологической акции «Киелі табиғат»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице состоялся запуск Республиканской молодежной экологической акции «Киелі табиғат», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Акция направлена на экологическое просвещение молодежи, повышение уровня экологического сознания и культуры, формирование устойчивых убеждений среди молодежи о необходимости бережного отношения к окружающей среде, создание экологических сообществ в каждом населенном пункте

    «Сегодня мы даем большой старт экологической акции «Киелі табиғат». В рамках этой акции во всех регионах будут проведены субботники, очистка русел рек и родников, городские и сельские субботники. Но самой главное здесь – это экологическое просвещение и воспитание молодежи, поэтому Президент нашей страны уделяет большое внимание. Как вы помните, он поручал нескольким ведомствам, в частности Министерству информации и общественного развития и Министерству образования и науки, а также Министерству экологии большое внимание уделить экологическом просвещению населению, в том числе молодежи.

    Жизнь будущих поколений зависит от того, насколько бережно мы будем относиться к окружающей среде. Уверена, что экологическое просвещение – важнейшая часть воспитания нового поколения. Забота о природе должна находить воплощение в экологических акциях, подобных «Киелі табиғат», - сказала министр информации и общественного развития в своем приветственном слове, запуская акцию.

    Министр подчеркнула, что чистота природы испокон веков была священным понятием в культуре казахского народа, и она должна быть образом жизни для нового молодого поколения казахстанцев.

    Аида Балаева выразила уверенность, что эта акция даст старт большой работе.

    «И я уверена, что наши ряды будут только пополняться. К работе по экологическому просвещению будут привлечены более 30 тысяч членов Республиканского штаба молодежных трудовых отрядов «Жасыл Ел». Я призываю молодежные организации присоединиться к нам и поддержать. В рамках этой акции будет также проводиться большая информационная работа. Мы также запускаем одноименный Youtube -канал, который также будет называться «Киелі табиғат». Он будет способствовать тому, чтобы на основе того, что мы делаем, проводились большие просветительские проекты», - заключила А. Балаева.

    После приветственного слова глава МИОР приняла участие в работе, посадив несколько деревьев в Ботаническом саду.

    В мероприятии также приняли участие лидеры молодежных организаций «Жас Ұлан», «Жасыл Ел», а также активисты учебных заведений столицы, экоактивисты.

    Кроме того, к акции присоединились представители молодежных организаций со всех регионов страны.

    С 25 апреля по 25 мая в рамках экологического месячника, во всех регионах будут проведены очистка русел рек и родников, городские и сельские субботники, посадка деревьев и другие мероприятия.

    Напомним, в целях реализации поручения Президента Касым-Жомарта Токаева по осуществлению эффективных способов экологического воспитания подрастающего поколения, на молодежном форуме Экономического и Социального совета ООН А.Балаева обратилась к молодежи стран ООН с предложением провести в этом году международную акцию «Чистая планета». На сегодняшнем мероприятии «Киелі табиғат» министр выразила надежду, что акция «Чистая планета» привлечет миллионы сподвижников.

    Планируется, что в рамках проекта «Киелі табиғат» во всех регионах будут созданы экодвижения для популяризации ценностей экокультуры среди молодежи. Организоры «Киелі табиғат» будут вести практическую работу с масштабным информационно-разъяснительным сопровождением среди молодых казахстанцев.

    Социологические исследования показывают, что сегодня экологическая культура и экотренд вошли в ТОП-5 ценностных установок казахстанской молодежи наряду с такими, как приверженность к здоровому образу жизни, волонтерству, путешествиям, гражданской активности. Проект «Киелі табиғат» нацелен укреплять и расширять данный тренд.




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