Аида Балаева дала оценку новому проекту Казахтелекома

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития оценила новый проект АО «Казахтелеком» по созданию принципиально новой телевизионной платформы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Аиды Балаевой, министерство приветствует стремление фонда «Самрук-Казына» и его дочерней компании – АО «Казахтелеком» – использовать свой опыт и свои ресурсы для преобразования и совершенствования казахстанского медийного рынка.

«Особенно радует тот факт, что в рамках нового проекта АО «Казахтелеком» уделяет большое внимание развитию контента на государственном языке. Мы очень надеемся, что новая телеплатформа «ТВ+» не только станет одним из катализаторов развития отечественного рынка медиа, но и будет стимулировать талантливых молодых авторов к постоянной работе над появлением в стране нового, все более качественного контента. А результатом и показателем их усилий пусть станут высокие зрительские рейтинги!» - сказала Аида Балаева

Глава ведомства отметила, что Министерство информации и общественного развития готово к партнерской работе.