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    17:50, 10 Март 2021 | GMT +6

    Аида Балаева дала оценку новому проекту Казахтелекома

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития оценила новый проект АО «Казахтелеком» по созданию принципиально новой телевизионной платформы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Аиды Балаевой, министерство приветствует стремление фонда «Самрук-Казына» и его дочерней компании – АО «Казахтелеком» – использовать свой опыт и свои ресурсы для преобразования и совершенствования казахстанского медийного рынка.

    «Особенно радует тот факт, что в рамках нового проекта АО «Казахтелеком» уделяет большое внимание развитию контента на государственном языке. Мы очень надеемся, что новая телеплатформа «ТВ+» не только станет одним из катализаторов развития отечественного рынка медиа, но и будет стимулировать талантливых молодых авторов к постоянной работе над появлением в стране нового, все более качественного контента. А результатом и показателем их усилий пусть станут высокие зрительские рейтинги!» - сказала Аида Балаева

    Глава ведомства отметила, что Министерство информации и общественного развития готово к партнерской работе.


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