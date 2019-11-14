Аида Балаева: Более 800 акмолинцев обратились в Администрацию Президента

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – С начала года свыше 800 обращений акмолинцев, из которых 69 – коллективные, поступило в Администрацию Президента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такую статистику озвучила на встрече в Кокшетау помощник Президента Аида Балаева.

«С начала года в Администрацию Президента поступило свыше 800 обращений акмолинцев. Анализ показывает наличие ряда специфических проблем области. И первое - это вопросы неэффективного планирования на местах», - отметила спикер.

По ее словам, первый опыт выезда в регион по обращению акмолинцев был связан с проблемой строительства школы в поселке Кажымукан. После разбирательства строительство школы возобновилось. Но новая школа по проекту была рассчитана на 300 мест, однако уже сейчас в поселке насчитывается 550 учащихся.

«Схожая ситуация складывается в этом поселке и с дорогами. Проект 2012 года был рассчитан на 12 км дорог, но за это время населенный пункт значительно вырос и инфраструктура просто не соответствует новым потребностям. Обеспечение электричеством также находится в сложном состоянии», - отметила Аида Балаева.

Население вынуждено покупать электричество у частных сетей по цене 25 тг за кВт/час. Схожая ситуация отмечается в поселках Талапкер, Жибек Жолы, Шортанды. Автобусные маршруты также не справляются с растущим потоком пассажиров.

«Многие обращения акмолинцев – коллективные. На сегодня из общего поступившего количества 69 коллективных обращений! Это отличительная черта во многом характеризует активную гражданскую позицию», - добавила А. Балаева.

Среди других проблем помощником Президента были названы развитие туризма и экология, вопросы развития смежных со столицей территорий, синхронизация электронных баз данных всех госорганов.